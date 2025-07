Luca Argentero non ne può più: “Lavoro da vent’anni e mi fanno ancora le domande sul Grande Fratello”

A oltre vent'anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Luca Argentero non riesce ancora a liberarsi completamente dall'etichetta del reality show. In una recente intervista a Quotidiano Nazionale, l'attore torinese ha mostrato una certa insofferenza verso i continui giudizi legati al suo passato televisivo. Non è la prima volta che l'attore, nel corso di una intervista, fa capire di non amare più parlare di quel periodo della sua vita: "Ho ricordi più speciali", aveva detto già nel 2022.

"Sono vent'anni che mi giudicano"

La domanda che gli viene posta è in relazione al pregiudizio e al fatto di aver conosciuto la popolarità grazie al Grande Fratello. "Sono vent'anni che mi giudicano, dicendo cosa non dovrei fare e magari apprezzandomi in prove in cui io mi ritengo mediocre", ha dichiarato Argentero. Nonostante il successo ottenuto con pellicole cinematografiche e serie televisive di successo come Doc, l'ombra del Grande Fratello continua a seguirlo.

Faccio questo lavoro da 20 anni, eppure mi fanno sempre domanda sul Grande Fratello, che non è più quello di una volta. Non ho quell’etichetta. Amici? Le Iene? Non ci sono progetti "nobili".

Un nuovo personaggio all'orizzonte

Nel corso dell'intervista, Argentero ha parlato del suo ultimo progetto cinematografico, un film diverso, un noir, quindi lontano dai ruoli che ha fatto negli anni. Si chiama "La coda del diavolo", il nome è tutto un programma: "Effettivamente è un personaggio diverso da quelli che ho in genere interpretato", ha spiegato l'attore, sottolineando come questa scelta rappresenti una sfida artistica importante. "Negli ultimi cinque anni, però, mi sono dedicato a Doc, che ha certificato il successo del lato empatico del mio carattere. Qui avrei dovuto mostrare altro".

La partecipazione al Grande Fratello del 2003

L'attore, che nel 2003 si classificò terzo nella casa più spiata d'Italia quando era ancora un barman, ha costruito negli anni una carriera solida e diversificata. Tuttavia, il pregiudizio verso chi proviene dal mondo dei reality show sembra essere duro a morire nel panorama dello spettacolo italiano. In quella stagione, condotta per la prima volta da Barbara D'Urso, arrivò alla vittoria finale Floriana Secondi. Al secondo posto, Victoria Pennington, famosa per la relazione con Pasquale Laricchia. In quella edizione c'erano anche Fedro Francioni e Mariangela Bargilli.