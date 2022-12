Lottie Moss si tatua sul viso dopo una serata alcolica, il video appena sveglia: “Potevo evitarlo” L’influencer Lottie Moss, sorellastra della supermodella Kate, si è tatuata sul viso dopo una serata alcolica: si è ripresa dal tatuatore, poi appena sveglia. “Non so che dire, avrei potuto evitarlo. Ma imparerò ad amarlo”.

A cura di Gaia Martino

Lottie Moss si è tatuata sul viso durante una notte brava. La giovane influencer, star di Only Fans nonché sorellastra della supermodella Kate, ha documentato tra Instagram e Tik Tok la sua serata all'insegna tra alcol e divertimento che si è conclusa con un tatuaggio sul viso. Si è fatta disegnare la parola "amante" sullo zigomo.

I video di Lottie Moss mentre si tatua da ubriaca

Lottie Moss ha condiviso su Tik Tok un video nel quale riprende prima la serata in un centro tattoo, poi il suo risveglio stamattina con un tatuaggio sul viso. Si è fatta disegnare la parola "lover", tradotta "amante", ma quando era nel centro tattoo era ubriaca. "Non bevete alcolici ragazzi" ha detto ai suoi follower scherzando. "Non me ne frega un ca**o, davvero no", le parole da brilla mentre il tatuatore era al lavoro.

Al suo risveglio si è resa conto di cosa aveva realmente combinato, ma "imparerò ad amarlo". "Non ho molto da dire su ieri sera, a parte il fatto che si sarebbe anche potuto evitare. Ma non mi dispiace, impareremo ad amarlo. Il mondo imparerà ad amarlo e mia madre imparerà ad amarlo", le sue parole.

La battaglia contro la dipendenza da cocaina

Lottie Moss lo scorso febbraio ha raccontato ai suoi follower di essersi rivolta ad un centro di riabilitazione per uscire dalla dipendenza da cocaina. "La cosa migliore per me" raccontava la giovane influencer stando a quanto si legge sul tabloid Mirror. In un poadcast "Private parts" di Jamie Laing, spiegò anche della sua battaglia contro la depressione: "Non riuscivo ad alzarmi dal letto la mattina, avevo smesso di fare la modella, non mi riconoscevo più. Parlare è così importante, con il terapista, con i tuoi genitori o con i tuoi amici, se non lo fai non puoi guarire, non puoi superarlo. Marcisce solo nel tuo cervello, è un veleno", le sue parole riportate dal tabloid.