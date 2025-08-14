Lorna Raver è morta, era la spaventosa signora Ganush del film Drag me to hell

L’attrice Lorna Raver aveva 81 anni. È morta lo scorso maggio, ma la notizia del decesso è stata diffusa solo in queste ore.

È morta Lorna Raver. L'attrice aveva 81 anni. Apparsa in numerosi film e serie tv, è principalmente ricordata per il ruolo della signora Sylvia Ganush nel film horror di Sam Raimi Drag me to hell, noto anche con il titolo Portami all'inferno. Lorna Raver, in realtà, è morta lo scorso 12 maggio, ma la notizia del decesso è stata diffusa solo in queste ore.

È stato il magazine People a diffondere la notizia della morte di Lorna Raver dopo avere notato il nome dell'attrice nella sezione dedicata agli attori scomparsi presente nell'ultimo numero del SAG-AFTRA Magazine. Sebbene la sua notorietà sia indissolubilmente legata allo spaventoso personaggio interpretato nel film Drag me to hell, Raver ha preso parte a film come Blindato di Nimród Antal e The Caller di Matthew Parkhill e a numerose serie televisive come E.R. – Medici in prima linea, Beverly Hills 90210, Una mamma per amica, Streghe, Desperate Housewives, CSI – Scena del crimine e Grey's Anatomy.

Nel film Drag me to hell, uscito nel 2009, Lorna Raver ha interpretato Sylvia Ganush, un'anziana signora che scaglia una maledizione su Christine Brown, un'impiegata di un istituto di credito che le nega una nuova proroga per il rimborso del prestito ottenuto. Così, la vita di Christine si trasforma in un incubo, fino a essere trascinata all'inferno. Sulla trama dell'horror e sul suo spaventoso personaggio, Lorna Raver aveva dichiarato a Dread Central: "All'inizio ho letto solo la scena della banca e mi è sembrata abbastanza ordinaria. Poi, ho letto l'intero copione e ho capito quanto il film fosse sopra le righe". Tuttavia, disse di essersi cimentata volentieri con il ruolo di Sylvia Ganush. A Hollywood Reporter dichiarò: "Ciò che mi è piaciuto di lei è il suo essere potente". Lorna Raver era legata sentimentalmente allo scrittore Yuri Rasovsky che è morto nel 2012.