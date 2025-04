video suggerito

Lorenzo Spolverato: “Costretto a smentire insinuazioni sulla mia sessualità. Mai frequentato un uomo” Lorenzo Spolverato con una IG story chiarisce che “non esiste nessun uomo con cui io abbia avuto una relazione”, spegnendo le ultime voci circolate sul suo conto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Dopo la fine del Grande Fratello, i riflettori sono puntati su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che durante la finale hanno messo un punto alla loro storia d'amore. È stata l'ex velina a lasciare il fidanzato accusandolo di averla manipolata e di essersene accorta soltanto una volta fuori dalla casa di Cinecittà. A distanza di oltre una settimana entrambi hanno raccontato di non star bene. La Gatta ha ammesso di aver perso peso e di star attraversando un periodo particolare dovuto anche alle critiche ricevute. Lorenzo Spolverato, dopo averla difesa in una story, ha aggiornato ancora il suo profilo Instagram per smentire le voci circolate sul suo conto che lo vedrebbero coinvolto in una relazione con un uomo.

Le parole di Lorenzo Spolverato

Con una IG story Lorenzo Spolverato ha smentito le voci che circolano sul suo conto che lo vedrebbero impegnato sentimentalmente con un uomo. Così come capitò al GF durante il quale incontrò anche il "guru della moda", ha ribadito di non aver avuto relazioni con uomini, aggiungendo inoltre di non essere impegnato con nessuno in questo momento. Queste le sue parole:

Sono costretto a smentire insinuazioni sulla mia sessualità. Ribadisco ancora una volta che non esiste nessun uomo con cui io abbia avuto una relazione, e non ho nessuna frequentazione in corso, nemmeno con un'altra donna. Tutto quello che gira sui social, in particolare su TikTok, è frutto dell'immaginazione delle persone.

Lo sfogo per Shaila Gatta: "Basta con le critiche, non le accetto"

Due sere fa, dopo lo sfogo di Shaila Gatta sulle sue condizioni fisiche e mentali, Lorenzo Spolverato aveva aggiunto una story nella quale chiedeva ai fan degli Shailenzo di smetterla con le offese rivolte all'ex velina. "Gli insulti, le critiche pesanti, l'esagerazione dell'odio social generale e nei confronti di Shaila io non lo accetto e non voglio che avvenga perché dietro a un personaggio pubblico c'è pur sempre una persona, un cuore. Non è questo il mio desiderio a prescindere da come andrà", scrisse.