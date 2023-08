Lo stilista Domenico Dolce sui giovani siciliani: “Cosa ca**o fate su Facebook, andate a lavorare” Lo stilista durante una mostra a Polizzi Generosa: “Come si può pretendere il progresso in una civiltà, se nessuno fa un ca**o”. La replica del sindaco.

A cura di Daniela Seclì

Stanno suscitando dibattito le parole pronunciate dallo stilista Domenico Dolce in occasione di una mostra fotografica organizzata dalla sua fondazione P.G. 5 Cuori. L'evento si è tenuto a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, dove Dolce è nato e dove in questi giorni ha festeggiato i suoi 65 anni.

Cosa ha detto Domenico Dolce

Nel video del discorso fatto alla mostra fotografica, pubblicato da Repubblica, Domenico Dolce punta il dito contro i giovani siciliani e in particolare di Polizzi che non avrebbero voglia di lavorare e riceverebbero un pessimo esempio anche dai genitori:

Quello che trovate a Polizzi è l'immobilità di un paese. Quando abbiamo aperto questa fondazione, mi ha scritto tutto il Paese, ma a parte questi quattro pirla che sono sempre qua, nessun giovane viene a fare servizio dal primo giorno. Punto. Il problema è di voi siciliani. Se un padre sta sdraiato sul divano, con il figlio che lo guarda che non lavora, che insegnamento dà a un figlio.

Quindi ha concluso: "Oggi hanno regole di demenza, di ignoranza e di inciviltà. Ora tutti hanno Facebook, ma vai a lavorare. Cosa ca**o fai un giorno intero su Facebook? A Polizzi danno la colpa a me, dicono che non faccio niente per voi. Io dico aiutati che Dio ti aiuta, sono andato a Milano a diciotto anni con una valigia. Come si può pretendere il progresso in una civiltà, se nessuno fa un ca**o. Sai cosa si aspettano da me? Che io arrivi con una bella borsa piena di buste piene di soldi e faccia volantinaggio. "Ah Domenico non fa niente per noi". Che caz** devo fare".

La replica del sindaco di Polizzi Generosa

Il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi, ha replicato allo stilista. Come riporta Repubblica, le parole di Domenico Dolce non gli hanno di certo fatto piacere: