Lo sfogo di Holden, ex di Amici 24, nel giorno del compleanno: “È triste non essere libero di fare ciò che mi piace”

Il 15 febbraio Holden ha compiuto 26 anni e sul suo profilo Instagram ha pubblicato un lungo messaggio, non soltanto di ringraziamento per gli auguri ricevuti ma anche di sfogo per la situazione professionale che sta attraversando. Dopo la fine dell'esperienza ad Amici nel 2024, la presenza di Joseph Carta nel panorama musicale è diminuita sempre di più, tanto che ormai sono passati mesi dall'uscita del suo ultimo singolo. Il cantante, con le sue parole, ha spiegato di non esserne responsabile: "Come avrete potuto notare, non esce musica da un po', non è dipeso da me nè dalle mie volontà, al contrario, trovo triste e frustrante non essere libero di fare ciò che mi piace di più".

Holden ha lasciato intendere che ci siano delle motivazioni precise per cui non viene più pubblicato nulla di suo, pur non volendo rivelare nulla nel dettaglio. Nonostante la situazione, che già altri ex protagonisti di talent avevano evidenziato, non ha smesso di scrivere: "Ho scritto tre dischi che aspetto di poter pubblicare". Il cantante ha anche ringraziato tutti i fan che hanno continuato a fargli sentire la sua vicinanza nonostante la situazione: "A prescindere dal business, dai numeri e dalla parte più matematica e fredda dell'industria musicale, il risultato più importante per me è avere voi dalla mia parte, che siate 10, 100 o 1000″.