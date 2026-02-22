Liza Minnelli denuncia: “Agli Oscar costretta sulla sedia a rotelle contro la mia volontà, Lady Gaga fece l’eroina”

Liza Minnelli, alla soglia degli 80 anni, ha deciso di togliersi alcuni sassolini dalla scarpa. Nella biografia in uscita a marzo, ha raccontato uno spiacevole retroscena avvenuto agli Oscar 2022 e ha attaccato Lady Gaga.

Il 12 marzo Liza Minnelli festeggerà i suoi 80 anni. Il 10 marzo, uscirà la biografia intitolata Kids, wait till you hear this! – My memoir. Nel libro, di cui People Magazine ha pubblicato alcuni estratti, l'attrice e cantante è tornata con la mente a quando, nel 2022, prese parte alla cerimonia degli Oscar con Lady Gaga. Liza Minnelli ha raccontato un retroscena decisamente spiacevole.

Liza Minnelli svela cosa è successo agli Oscar. Nel 2022 partecipò alla cerimonia per consegnare, insieme a Lady Gaga, il premio al miglior film. Inizialmente era previsto che entrasse in scena su una sedia da regista. Tuttavia, secondo quanto racconta la star, i piani sarebbero cambiati all'improvviso: "Mi ordinarono – non fu una semplice richiesta – di sedermi su una sedia a rotelle o non sarei entrata affatto". Le spiegarono la motivazione di tale richiesta:

Mi dissero che era per via della mia età e per ragioni di sicurezza, perché sarei potuta cadere dalla poltrona da regista, ma questa era una stron**ta.

Ovviamente, lei provò a opporre resistenza: "Dissi che non mi avrebbero trattata in quel modo. La mia co-presentatrice insistette che non sarebbe salita sul palco con me se non fossi stata su una sedia a rotelle. Ero affranta".

Lady Gaga e Liza Minnelli agli Oscar 2022

La reazione di Lady Gaga. Nel libro, Liza Minnelli prosegue nel suo racconto, facendo sapere che la sedia a rotelle la poneva su un livello più basso rispetto alla poltrona inizialmente pattuita. E così faceva fatica a leggere il gobbo: "Come vi sentireste se vi mettessero su una sedia a rotelle contro la vostra volontà, per esibirvi davanti a un pubblico dal vivo e non foste in grado di vedere chiaramente?". Poi, la stoccata a Lady Gaga:

Così, quando sono inciampata in qualche parola, Gaga, che era al mio fianco, non ha perso un colpo per recitare la parte dell'eroina dal buon cuore davanti a tutto il mondo.

Liza Minnelli evitò di discutere con Lady Gaga: "Ho imparato la lezione dai miei genitori. Anche nei momenti di grande stress, ci si comporta con grazia".