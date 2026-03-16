Amy Madigan vince l’Oscar, scoppia a ridere e confida: “Discorso pensato mentre mi depilavo le gambe”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Amy Madigan ha vinto l'Oscar 2026 come miglior attrice non protagonista per il film Weapons. Prima di salire sul palco, l'attrice ha abbracciato il marito Ed Harris, a cui ha dedicato la vittoria: "Nulla di tutto questo avrebbe senso se lui non fosse al mio fianco". Prima di iniziare il suo discorso è scoppiata a ridere, esprimendo la sua incredulità. Quarant'anni fa aveva ricevuto la prima candidatura nella stessa categoria per il film Twice in a Lifetime. Stavolta, però, si è portata la statuetta a casa.

Il discorso di Amy Madigan. Come dicevamo, l'attrice è stata tra i premiati della notte degli Oscar 2026. Quando è arrivato il momento di ritirare la prestigiosa statuetta, l'attrice è scoppiata a ridere. Dopo essersi ricomposta, ha raccontato che in questi giorni in tanti le hanno chiesto che cosa ci sia di diverso stavolta rispetto alla partecipazione alla notte degli Oscar di 40 anni fa: "La differenza è che questa volta ho questo pupazzetto qui". L'attrice si è aggiudicata la vittoria agli Oscar grazie al ruolo dell'inquietante zia Gladys nell'horror diretto da Zach Cregger. Ha confidato le circostanze in cui ha deciso di dedicarsi al discorso che avrebbe fatto in caso di vittoria: "Ieri sera ero sotto la doccia e cercavo di pensare a qualcosa da dire mentre mi stavo depilando le gambe. Tranquilli, ho i pantaloni, non c’è pericolo".

Le parole per la figlia Lily e per il marito Ed Harris. Amy Madigan ha fatto sapere che a tutti i partecipanti alla serata è stato consigliato di non dilungarsi nei ringraziamenti perché in fondo nessuno sa chi siano le persone che loro citano. L'attrice, tuttavia, ha voluto farlo lo stesso, menzionando tutti coloro che in qualche modo hanno fatto parte del suo percorso: "Sono persone che per te significano qualcosa, senza le quali non saresti qui". Le parole più dolci, in chiusura, le ha riservate alla figlia Lily e al marito Ed Harris: "Voglio ringraziare la mia splendida figlia Lily e suo marito Sean. Però la persona più importante è il mio amatissimo Ed, che è con me da una vita. Nulla di tutto questo avrebbe senso se lui non fosse al mio fianco. Grazie di cuore.”