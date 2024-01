Linus rompe il silenzio: “Meschinità e frustrazione, vi spiego perché ho dato del fesso a Cecchetto” Con una lettera pubblicata sul Corriere della Sera, Linus rompe il silenzio e spiega punto per punto perché si è incrinato il rapporto con Claudio Cecchetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Si aggiunge un nuovo tassello alla vicenda che ha visto protagonisti Claudio Cecchetto e Linus. In una puntata di Deejay Chiama Italia, il conduttore radiofonico aveva dato del "fesso" al produttore discografico, causando la reazione del figlio Jody Cecchetto. Linus, allora, aveva risposto pubblicamente a Jody: "Sei un bravo ragazzo e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto". Venerdì 5 gennaio, l'intervista rilasciata da Claudio Cecchetto al Corriere della Sera nella quale dichiarava: "Linus l'ho assunto io, non so perché ce l'abbia con me", ha suscitato la reazione del direttore artistico di Radio Deejay.

La lettera di Linus: "Perché ho litigato con Claudio Cecchetto"

Linus ha pubblicato una lettera sul Corriere della Sera nella quale, per cominciare, ha precisato che quando ha replicato a Jody Cecchetto non era sua intenzione alimentare una "polemica basata sul nulla". Tuttavia, una volta letta l'intervista rilasciata da Claudio Cecchetto, ha ritenuto opportuno intervenire per fare delle precisazioni:

Ho lavorato con lui per dieci anni, lui era il boss, io un ragazzino. A lui devo tutto il mio successo, e l'ho scritto e dichiarato in ogni occasione. Su ogni libro che ho scritto e in ogni intervista che mi hanno fatto, controllate pure. Ma i ragazzini crescono e i boss invecchiano, è la vita, e spesso non dipende dall'età… Prima precisazione: nel '94, quando lui decise di ricattare il Gruppo a cui quattro anni prima aveva venduto la radio ("ridatemela o me ne vado" disse; "ok, vattene" gli risposero) io ero un signor nessuno. Solo dopo la sua uscita il Gruppo, che di radio sapeva meno di zero, chiese ad Albertino (che allora era l'ago della bilancia) di portare avanti la radio e a me di dargli una mano. Io accettai, con molta incoscienza, e il resto è storia.

"Cecchetto e la frustrazione per il successo di Radio Deejay"

Linus, poi, ha precisato che in trent'anni non ha mai rilasciato una dichiarazione contro Claudio Cecchetto, mentre lui "non ha mai perso un'occasione che fosse una per denigrarmi, compreso darmi dell'hater perché mi ero permesso di dire che la Notte Rosa fosse una cosa obsoleta". Quindi l'affondo: "Capisco la frustrazione per aver visto la radio che lui aveva fondato e poi buttato non solo non affondare ma continuare a viaggiare a gonfie vele. Da trent'anni poi! Dev'essere terribile! Ma, mi chiedo, è colpa mia?". Infine, ha chiarito perché ha dato del "fesso" al produttore. Linus, nella lettera, si è rivolto a Jody Cecchetto e gli ha spiegato:

Caro Jody, nel video che hai pubblicato si sente me ironizzare sul flop del programma e Nicola darmi del fesso. E io che rispondo "No, fesso quello". Secondo te, come avrei dovuto definire chi fa una puntata celebrativa sui "nostri anni" e con cura certosina e scientificamente meschina evita per tutto il tempo anche solo di nominarmi? Bastava quello, ma i fessi non sono stati in grado di capirlo.