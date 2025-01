Lino Giuliano e il tatuaggio contro il Grande Fratello: “La verità verrà a galla”

video suggerito

Lino Giuliano non è mai entrato nella Casa del Grande Fratello. L'ex volto di Temptation Island, in lizza per partecipare al reality show di Canale 5, era stato squalificato poco prima dell'inizio della trasmissione. Nel corso della puntata in onda il 16 settembre, Alfonso Signorini aveva spiegato che i motivi della sua esclusione erano legati a un suo commento omofobo pubblicato sui social. Fin da subito, però, Lino Giuliano aveva provato a giustificarsi. A più di quattro mesi dalla vicenda, è tornato sui social mostrando il tatuaggio della Dea Bendata e la scritta giustizia. Un messaggio che potrebbe essere indirizzato proprio al Grande Fratello.

Il tatuaggio di Lino Giuliano: "So che un giorno la verità verrà a galla"

"Ho scelto di tatuarmi la Dea Bendata con la scritta ‘Giustizia' sul petto, perché so che un giorno la verità verrà a galla e riuscirò a mostrarvi chi è il vero Lino" inizia così il messaggio che l'ex concorrente di Temptation Island ha pubblicato sul suo profilo social. Sullo sfondo del testo, ha mostrato il tatuaggio sul petto: la Dea Bendata con la scritto ‘Giustizia'. "Non ho mai voluto mai voluto fare cause o mettere avvocati, anche se avrei potuto benissimo farlo, perché voglio dimostrare tutto con i miei valori, il mio essere e non con la legge – ha continuato – Ho aggiunto una bilancia e un orologio, simboli del tempo e dell’equilibrio, perché so che il mio momento arriverà. L'ho promesso a me stesso e a voi. Sapete di cosa vi parlo". Il riferimento potrebbe essere alla vicenda legata alla sua esclusione dal Grande Fratello, una faccenda che Lino Giuliano non ha mai digerito.

Lino Giuliano escluso dal Grande Fratello

Nella puntata in onda il 16 settembre 2024 su Canale 5, Alfonso Signorini aveva spiegato perché Lino Giuliano non avrebbe varcato la porta rossa della Casa:

Qualche giorno fa Lino ha pubblicato sul suo profilo social un commento decisamente omofobo. Lino ha subito ritrattato e si è scusato pubblicamente con un rammarico che a tutti è apparso molto sincero. Però questo linguaggio e questi contenuti, che non offendono solo la comunità gay ma tutte le persone di buonsenso, vanno in una direzione totalmente opposta a quella che io, Mediaset ed Endemol perseguiamo. Per questa ragione, Lino non entra nella Casa del Grande Fratello.

Il riferimento era al commento fatto da Lino Giuliano sotto al post che ufficializzava la sua partecipazione al programma. In risposta a Enzo Bambolina, tiktoker che aveva scherzosamente fatto riferimento a una loro passata frequentazione, scriveva: "Ti piacerebbe essere stato con me. Ma sembri l'omino della Michelin. Se fai un trapianto di capelli sei più credibile". E ancora: "Ricch*** di me***! Pettegolo! Hai perso la testa? Domani vado a denunciarti!"