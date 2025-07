L’influencer Michelle Sky si fa il bagno nei liquami, i follower la avvertono: “Quella non è schiuma”

Nel video pubblicato sul suo profilo TikTok, l'influencer Michelle Sky Hayward, che vanta un ampio seguito sui social, appariva entusiasta mentre nuotava nella densa schiuma bianca dell'oceano, ignara della reale natura dell'acqua in cui si trovava. "Sono così felice che non sento nemmeno il freddo!", esclamava sorridendo. A spegnere il suo entusiasmo, però, sono stati proprio i follower, che nei commenti l'hanno avvertita: quella schiuma proveniva da una condotta fognaria.

Michelle Sky nuota per errore negli scarichi fognari

Michelle Sky Hayward è rimasta sconvolta dopo aver scoperto di essersi tuffata inconsapevolmente in acque contaminate da scarichi fognari durante una nuotata a Città del Capo, in Sudafrica. A farglielo notare sono stati i suoi follower, che non hanno tardato nel dirle che quella schiuma marrone sulla sua pelle – che lei aveva descritto come "salata" – era legata alla presenza di acque reflue. "Ti rendi conto che quella è fogna, vero?" ha scritto un utente. "È letteralmente materiale fecale umano", ha aggiunto un altro. E ancora: "Non è solo salata, se capisci cosa intendo" e "Sorella, quella non è schiuma marina".

Michelle Sky dopo il video virale: "Non mi sono accorta di nulla"

Dopo essere diventata virale in tutto il mondo per il video in cui nuotava in acque contaminate, Michelle Sky ha deciso di rompere il silenzio con un messaggio sui social, rispondendo alle numerose domande arrivate dagli utenti. "Non mi sono accorta di nulla in quel momento. Sono finita sui giornali di mezzo mondo" ha scritto. "Voglio chiarire che non sono una turista americana capitata per sbaglio a Città del Capo: sono sudafricana, vivo qui e nuoto regolarmente nell'oceano" ha aggiunto. Michelle ha poi rassicurato i suoi follower sulle sue condizioni di salute: "Non mi sono ammalata. Non c'era alcun odore strano, solo più schiuma del solito. E l'acqua era semplicemente un po' più calda".