Paola Turani: “Cosa fa funzionare davvero una relazione?”, la risposta dell’influencer

Paola Turani, da 14 anni in coppia con Riccardo Scarpella, ha riportato in un post le risposte alle domande postegli dai suoi followers in merito alla durata della sua relazione. L’influencer, quindi, non esita a condividere le sue riflessioni.

Paola Turani e Riccardo Serpella sposati dal 2019, sono una coppia da ormai 14 anni e proprio in nome della sua esperienza, l'influencer ha condiviso un post nel quale risponde ad alcune domande che gli sono state poste dai suoi followers e inerenti proprio alla sua storia d'amore con il marito.

I consigli di Paola Turani su come far durare una relazione

"Sapete cosa fa funzionare davvero una relazione, anche dopo tanti anni?" scrive l'influencer a corredo di un post nel quale ripropone alcune riflessioni sulla durata di una relazione e aggiunge: "Dormire in letti separati (così non lo sento russare) Questa è la verità". Turani, poi, prova a spiegare come si possa essere complici dopo tanti anni insieme:

Dopo che si sta insieme da tantissimi anni si conoscono pregi e difetti, sai su cosa puoi discutere e su cosa sorvolare. Scendi un po' a compromessi. Non perché ‘ti accontenti' ma perché è normale avere il proprio carattere che non può essere cambiato facilmente. Molto importante l'equilibrio di coppia che varia durante gli anni, gli avvenimenti e le fasi della propria vita. L'arrivo di un figlio cambia, per esempio. Io e Ricky abbiamo iniziato a discutere di più, da quando c'è Enea. Non è sempre facile. Ma siamo grandi, maturi e una coppia solida per mollarsi tanto facilmente… dopo 14 anni! Abbiamo un ‘progetto di vita' insieme e ci piacerebbe continuare questa visione perché le discussioni capitano, ma quando si sta bene insieme, ci si diverte e ci si sceglie giorno dopo giorno… allora hai vinto".

Altra domanda che le viene posta, riguarda la possibilità di avere dei dubbi sul proprio partner dopo un certo periodo trascorso insieme. Il fatto che si trascorrano anni accanto a una persona, non significa che non possano sorgere delle domande in merito alla relazione, come spiega anche Turani: