L’influencer Cesar Gastelum ucciso a 24 anni durante una diretta social: l’agguato ripreso in streaming

L’influencer messicano Cesar Gastelum è stato ucciso durante una diretta su Kick. Due killer, a bordo di una moto, gli si sono avvicinati all’uscita di un fast food e gli hanno sparato alla testa. Il video dell’agguato, acquisito dalle forze dell’ordine, è stato successivamente rimosso dalla piattaforma.

È morto a causa di un colpo di pistola sparato alla testa l'influencer messicano Cesar Gastelum, noto soprattutto per la sua community da 600mila follower su TikTok. Il 4 agosto, intorno alle 20 ora locale, l'uomo era in diretta streaming su Kick ed era appena uscito da un ristorante KFC situato nel quartiere di Tres Ríos, a Culiacán, capoluogo dello Stato di Sinaloa, a pochi metri dagli uffici della Procura generale dello Stato. Si trovava in strada insieme ad altri due amici che lo stavano assistendo nelle riprese e stava trasmettendo quando due uomini, a bordo di una moto Honda, gli si sono avvicinati sorprendendolo alle spalle e hanno aperto il fuoco. Gastelum è stato raggiunto da un colpo alla testa, rivelatosi fatale. Aveva solo 24 anni. Illese le persone che si trovavano con lui al momento dell'omicidio e che ora sono sotto shock.

Le telecamere potrebbero essere riuscite a inquadrare parzialmente il volto degli assalitori che, dopo l'omicidio, sono fuggiti a tutta velocità. Il video che ha ripreso la dinamica dell'aggressione mostra che l'uomo che ha sparato, il conducente della moto, aveva il volto coperto da un casco nero. Quello seduto dietro, invece, era a volto scoperto. Il filmato, che potrebbe aiutare gli inquirenti a risalire all'identità degli assassini, è stato acquisito dalle forze dell'ordine prima di essere rimosso dalla piattaforma. La zona in cui è avvenuto l'agguato viene descritta dai media messicani come generalmente sicura. Al momento non risultano persone arrestate né è stata resa nota una pista investigativa ufficiale.

Alcuni frame tratti dal video dell'agguato

Non è ancora chiaro se l'omicidio sia legato all'attività professionale o alla vita privata di Gastelum, oppure se il giovane sia stato vittima di una vendetta trasversale o di uno scambio di persona. L'agguato va infatti inserito nel contesto della profonda ondata di violenza che sta scuotendo lo Stato di Sinaloa, dove è in corso una sanguinosa guerra tra fazioni rivali del cartello della droga locale che si contendono il controllo del territorio.

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Nel 2025, un'altra influencer messicana, Valeria Márquez, era stata uccisa durante una diretta su TikTok. La donna, attiva nel settore beauty, era stata raggiunta da un colpo d'arma da fuoco mentre si trovava all'interno del salone in cui lavorava, a Zapopan, nello Stato di Jalisco. Con Gastelum sale a dieci il numero di influencer e creator uccisi nello Stato di Sinaloa negli ultimi anni. Alcuni di questi casi sono stati collegati agli scontri tra fazioni interne al cartello. Sempre quest'anno, anche l'influencer Nicole Pardo Molina, nota come La Nicholette, era stata rapita e ritrovata morta quattro giorni dopo.