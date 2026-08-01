Linda Blair (la bimba de L’Esorcista) oggi vive con oltre 100 cani: la sua proprietà perquisita dalle autorità

Linda Blair, nota per il ruolo della bambina Regan McNeil ne L’Esorcista, da circa 30 anni ha cambiato vita e si dedica al salvataggio di cani. Nella sua proprietà nel sud della California ce ne sarebbero però più di 100 e questo numero ha fatto scattare una perquisizione da parte delle autorità competenti, che hanno riscontrato irregolarità.

Che fine ha fatto l'attrice che ha interpretato la bambina protagonista de L'Esorcista? Linda Blair ha oggi 67 anni e la sua carriera si è allontanata da tempo dal mondo del cinema. Il ruolo della bimba "posseduta" Regan McNeil nel celebre film horror degli Anni Settanta ha segnato in modo indelebile la sua vita, nel bene e nel male. Oggi si dedica a salvare gli animali, tanto che nella sua abitazione ospita più di 100 cani e questo ha fatto scattare le indagini da parte delle autorità californiane per via di alcune irregolarità.

Blair aveva 14 anni la prima volta che interpretò il celebre personaggio, che le permise di vincere un Golden Globe e una candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1974. Il successo improvviso e in giovanissima età la porto però progressivamente verso la strada sbagliata, tanto che iniziò a fare uso di droghe e a 18 anni venne arrestata. Da quel momento la sua presenza nel mondo del cinema diminuì progressivamente, passando da qualche ruolo occasionale all'uscita definitiva dalle scene. L'ex attrice ha cambiato completamente vita, senza però qualche problema con le autorità.

Dagli Anni Ottanta l'ex attrice ha scelto di occuparsi del salvataggio degli animali e nel 2003 ha fondato un'organizzazione no profit che collabora con i rifugi locali. In passato ebbe un'esperienza insolita con un cane e fu proprio questa a farle capire di volersi dedicare a questo mondo: "Un grosso pitbull mi aveva seguito fino a casa. I mezzi di informazione ti dicono che vogliono ucciderti e così sono scappata. Poi ho realizzato che quel cane non voleva attaccarmi, ma chiedermi aiuto".

Al momento nella sua abitazione nel sud della California ci sarebbero oltre 100 cani e questo ha attirato l'attenzione dell'autorità. La proprietà dell'ex bambina de L'Esorcista, secondo i media americani, è stata perquisita dalle autorità della contea di Los Angeles nell'ambito di una indagine su un presunto allevamento di cani. I permessi della struttura sarebbero scaduti dal 2023 e quindi l'ex attrice non sarebbe in regola.

Fanpage.it ha verificato cosa prevede la normativa dello Stato della California e i regolamenti municipali della Contea di Los Angeles (gestiti dal Department of Animal Care and Control e dal Department of Regional Planning) in merito alle strutture di accoglienza e ai rifugi no profit. Ci sono dei rigidi parametri da seguire, tra i quali il numero massimo di cani ospitabili in base alle dimensioni della proprietà e ai servizi igienico-sanitari: nel caso di Blair la licenza ne prevedeva massimo 60 contro gli oltre 100 trovati. A questo si aggiunge la conformità edilizia: l'ex attrice aveva permessi scaduti nel 2023 e i solleciti che erano stati inviati non avevano ricevuto alcuna risposta, rendendo quindi inevitabile un intervento da parte delle autorità, che però si è concluso nel migliore dei modi.