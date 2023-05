L’ex GF Luca Onestini approfitta dell’alluvione per sponsorizzare un sito di aste online L’influencer romagnolo Luca Onestini approfitta dell’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna per sponsorizzare un sito di aste online. Il video ha già fatto il giro della rete.

A cura di Stefania Rocco

L’influencer romagnolo Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, approfitta dell’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna per sponsorizzare un sito che si occupa di aste online. Il video, pubblicato tra le sue Instagram story, ha già fatto il giro della rete, scatenando decine di commenti indignati. Luca, era stato lui stesso a dirlo raccontando sui social i danni prodotti dall’alluvione, ha consigliato ai propri follower impossibilitati a uscire per ragioni di sicurezza a “rendere produttivo” il tempo trascorso in casa a causa della tragedia che ha colpito la sua regione. Un accostamento francamente evitabile e indelicato, anche alla luce delle 13 vittime annegate o trascinate via dal fango.

Luca Onestini: “Questo tempo ci fa penare, rendiamolo produttivo”

Nel filmato finito sui social, e che sta già provocando decine di commenti carichi di indignazione, Onestini si rivolge ai suoi utenti facendo chiaramente riferimento alle avverse condizioni meteorologiche che costringono in casa parte della popolazione dei territori colpiti dal maltempo. “Questo tempo continua a farci penare”, dice l’ex concorrente del GF Vip nel video postato tra le sue Instagram stories, “Però l’importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo. Quindi se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su B***”.

Che cosa aveva detto Luca Onestini sull’alluvione in Emilia Romagna

Il video in cui Onestini accosta il maltempo in Emilia Romagna al sito di aste online che sponsorizza arriva a qualche giorno di distanza dalle prime dichiarazioni dell’ex GF a proposito dell’alluvione che ha colpito la sua regione. “Purtroppo la situazione continua ad essere questa”, aveva dichiarato Onestini pubblicando sul suo profilo Instagram un video che documentava i disastrosi effetti del maltempo, compresa una strada completamente allagata proprio di fronte casa sua.