L'ex di Uomini e Donne Veronica Ursida in un film con Rocco Siffredi: "Giornate intense, esperienza unica" Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, che lasciò insieme a Giovanni Longobardi, Veronica Ursida si è dedicata alla sua carriera, dalla conduzione in Rai di "Mamme del mondo" fino a un nuovo film con Rocco Siffredi. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram, con uno scatto che li ritrae insieme.

A cura di Sara Leombruno

Dopo aver partecipato a Uomini e Donne, Veronica Ursida era uscita dal dating show di Canale 5 insieme a Giovanni Longobardi ma tra i due le cose non andarono bene. La sua presenza in tv, però, non è terminata con il dating show di Maria De Filippi, vista la sua avventura lavorativa alla conduzione del programma Rai "Mamme del mondo". Adesso, però, è pronta a fare uno step successivo. L'ex dama, infatti, comparirà in un film insieme a Rocco Siffredi e ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram: "Il cuore è già pieno".

Veronica Ursida e il film con Rocco Siffredi

Dopo la fine della storia con Giovanni Longobardi, Ursida aveva ritrovato l'amore con l’imprenditore Vito Fiusco, ma la loro storia ha avuto vita breve e l’ex dama ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera lavorativa. Prima, si è cimentata nell'esperienza della conduzione nel programma “Mamme del mondo”, un cooking show che porta nella cucina del programma mamme di origini e culture differenti, ognuna con una storia da raccontare attraverso i piatti preferiti. Adesso, però, comparirà in un film con Rocco Siffredi.

"Work in progress, ma con il cuore già pieno! Giornate intense, tra ciak, emozioni e tramonti spettacolari. Lavorare a “BLUE” con la regista Eleonora Puglia, un cast straordinario con Rocco Siffredi, produzione e troupe incredibili. È un’esperienza unica: talento, passione e tanta allegria rendono ogni scena ancora più speciale. Grata per ogni istante vissuto su questo set… e il bello deve ancora venire!", ha scritto su Instagram, in uno scatto che la ritrae insieme all'attore pornografico.

Blue è un film di genere drammatico diretto da Eleonora Puglia, con la partecipazione di Alexia Cozzi e Shaen Barletta. Racconta la storia di Luce, una giovane studentessa che deve affrontare scelte difficili e un mondo ricco di illusioni, ossia quello del web, fatto di siti e social a sfondo erotico. Nel cast del film, la guest star è Rocco Siffredi.