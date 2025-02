L’ex di Uomini e Donne Diego Daddi sbarca su OnlyFans, la moglie Elga Enardu: “Non siamo in crisi” Dopo l’annuncio di Diego Daddi sull’apertura del suo canale OnlyFans, la moglie Elga Enardu ha risposto ai fan curiosi di sapere se il loro matrimonio fosse giunto al termine. “Sono a favore di questo suo progetto, ognuno può esprimersi come meglio crede. Non siamo in crisi”, le parole. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Diego Daddi, attraverso una Instagram story, ha annunciato di aver aperto il suo canale OnlyFans e la notizia è diventata in poco tempo oggetto di chiacchiericcio. L'ex volto di Uomini e Donne e marito di Elga Enardu, anche lei storico personaggio del dating show, aveva postato una sua foto semi nudo a corredo di una scritta, "Entra nel mio mondo". Negli ultimi minuti la moglie ha rotto il silenzio sui social per fare chiarezza sulla questione.

L'annuncio di Diego Daddi sbarcato su OF

Dopo Lucas Peracchi, un altro ex volto di Uomini e Donne ha deciso di sbarcare su OnlyFans, piattaforma a pagamento che offre contenuti sessuali ed erotici ai propri clienti. Diego Daddi con una IG story ha annunciato la sua iscrizione alla piattaforma e invitato le sue follower ad abbonarsi al suo canale per 25 dollari al mese. "Entra nel mio mondo se ne hai il coraggio" è la didascalia del suo profilo OF.

La notizia ha fatto il giro del web in poche ore e soltanto in questi minuti Elga Enardu, la moglie, ha deciso di rompere il silenzio per dire la sua in merito al nuovo percorso lavorativo del marito: "Ci sono stati degli equivoci" disse dopo la pubblicazione dell'annuncio. A distanza di qualche giorno, ha spiegato, nel dettaglio, il suo pensiero a tal proposito.

Le parole di Elga Enardu: "Ognuno fa ciò che vuole"

Elga Enardu pochi giorni dopo l'annuncio di Diego Daddi ha deciso di dire la sua sulla scelta lavorativa del marito. Aveva promesso di farlo subito, ma "Mi era passata la voglia leggendovi, ho letto cose che non stanno ne in cielo ne in terra", ha dichiarato. Poi ha continuato: "Non hanno hackerato il suo profilo, non siamo in crisi. Abbiamo avuto un momento di nervosismo, abbiamo sbagliato a palesarlo sui social. Io sono a favore di questo suo progetto, ognuno può esprimersi come meglio crede. Ognuno può fare di sé ciò che vuole". A corredo del video messaggio, ha aggiunto: "Non lede il prossimo", facendo riferimento al nuovo lavoro del marito.