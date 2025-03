video suggerito

Leonardo Pieraccioni svela un retroscena su Roberto Vecchioni: "A 19 anni gli scrissi una lettera" Leonardo Pieraccioni ha raccontato sui social un aneddoto sul legame con il cantante Roberto Vecchioni. A corredo della foto insieme all'artista condivisa su Instagram, ha rivelato: "Avevo 19 anni e volevo conoscerlo".

Roberto Vecchioni è stato uno degli ospiti del salotto di Mara Venier. Nella puntata di Domenica in in onda su Rai 1 il 30 marzo, ha parlato della sua professione e dell'amore che lo lega da 45 anni alla moglie Daria Colombo. Poco dopo la puntata, Leonardo Pieraccioni ha condiviso un messaggio per l'artista, raccontando un aneddoto sul loro legame.

Leonardo Pieraccioni: "Vecchioni mi sorprese con una telefonata"

"Son felice di avere da sempre investito su Vecchioni e su Guccini. Ho ascoltato sempre tutti i cantautori ma su di loro due mi ci sono proprio laureato". Inizia così il messaggio che Leonardo Pieraccioni ha scritto a corredo di uno scatto al fianco di Vecchioni. Dopo aver chiarito che per lui quegli artisti hanno "sostituito i vecchi poeti", ha ammesso che sono gli unici capaci di smuovergli qualcosa dentro. Ha poi raccontato un episodio inedito del suo passato:

A 19 anni trovai su un giornalino il suo indirizzo di Milano e gli scrissi: ‘Se esistesse Babbo Natale gli chiederei come regalo di conoscerti'. Dopo un mesetto squilló il telefono di casa: ‘Vorrei parlare con Leonardo'. ‘Sono io! Chi parla?' ‘Sono Roberto Vecchioni, ho letto la tua lettera, ti ho chiamato solo per dirti che Babbo Natale esiste'. Meraviglioso.

Roberto Vecchioni: "Mia moglie mi ha salvato dall'alcolismo"

Nell'ultima puntata di Domenica In, Roberto Vecchioni ha parlato a lungo del legame con sua moglie Daria Colombo, con cui sta insieme da più di 40 anni: "È la mia vita lei è tutte le donne in una. Mia moglie mi ha salvato la vita 5/6 volte". Gli è stata accanto nei momenti difficili: "Daria mi ha salvato dalla dipendenza dall’alcol, bere non serve a niente. Si beve principalmente per un disagio ma anche per l’euforia che ti dà. Invece è una cretinata". Ha quindi concluso con una dichiarazione d'amore: "Lei è la donna più bella che io abbia mai visto in vita mia. Ho sempre detto che la sua bellezza e la sua intelligenza la rendano unica al mondo".