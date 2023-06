Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire in visita agli Uffizi: “Un posto davvero fantastico” I due attori hanno visitato la città di Firenze e in particolare il celebre museo. Se DiCaprio era stato già lì dieci mesi fa, per Maguire è stata la prima volta, come lui stesso ha raccontato.

A cura di Andrea Parrella

Leonardo DiCaprio torna a visitare Firenze e questa volta lo fa in compagnia della famiglia e con l'amico, l'attore Tobey Maguire. I due sono arrivati arrivati nella città a sorpresa ed hanno visitato gli Uffizi, dopo che DiCaprio aveva l'ultima visita di dieci mesi fa. La comitiva è stata accolta dal direttore della struttura Eike Schmidt.

La visita a Firenze dei due attori

I due hanno visitato le sale in cui hanno ammirato Battesimo di Cristo e Annunciazione e poi hanno fatto un giro completo del museo, della durata di due ore e mezza. Stando a quanto si apprende i due hanno manifestato "grande meraviglia" davanti alla Giuditta di Artemisia Gentileschi e alla Medusa di Caravaggio da parte degli attori. Per Maguire invece è stata la sua prima volta agli Uffizi, che ha definito "un posto davvero fantastico”.

La visita di DiCaprio agli Uffizi nel 2022

Leonardo DiCaprio aveva già visitato Firenze e gli Uffizi esattamente dieci mesi fa. L'attore in quell'occasione si era trattenuto al museo per circa due ore, restando all'interno sino all'orario di chiusura. A catturare in particolare la sua attenzione, L'Annunciazione di Leonardo DaVinci, dipinto che a quanto pare si lega molto alla sua biografia, visto che i suoi genitori scelsero il nome per il figlio proprio durante una visita agli Uffizi.

In quell'occasione era stato proprio DiCaprio a raccontare che scalciò per la prima volta nella pancia di sua madre Irmelin proprio mentre lei stava osservando il dipinto di DaVinci: "Mio padre George pensò che fosse un segno, forse anche perché DiCaprio non suona molto diversamente da Da Vinci. Ecco come scelsero il mio nome". Oltre al dipinto di Leonardo, DiCaprio ha ammirato e apprezzato anche la Minerva e il Centauro di Botticelli, la Maestà di Giotto e i ritratti di Raffaello.