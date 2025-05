video suggerito

LDA stanco dell’etichetta di raccomandato, il supporto di Christian De Sica: “Ti capisco, fot**tene” Christian De Sica ha lasciato un messaggio in supporto a Luca D’Alessio, che nella puntata de Le Iene in onda martedì 6 maggio si è lamentato di essere sempre etichettato come “figlio di”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel monologo in onda a Le Iene martedì 6 maggio Luca D'Alessio ha incentrato il discorso sul continuo paragone che viene fatto tra lui e il padre Gigi, ponendo l'attenzione sulle accuse di essere famoso solo per via del suo cognome. Non è la prima volta che il cantante parla della questione, ma in questo caso si è schierato dalla sua parte Christian De Sica (che conosce bene il peso di una parentela importante, essendo figlio del celebre Vittorio De Sica).

Le parole di LDA: "Mi dicono raccomandato, ma nessun applauso si eredita"

Luca D'Alessio ha iniziato il suo monologo mettendo in chiaro che, nonostante non abbia "scelto il suo cognome", porta con rispetto il nome della sua famiglia. Cresciuto tra la musica e gli strumenti, ha imparato molto, consapevole che ci sia sempre la possibilità di migliorarsi: "Ma vi assicuro una cosa: nessun applauso si eredita". Ed è a questo punto che ha introdotto la questione legata al padre Gigi e ai continui confronti con lui:

Ogni palco, ogni studio, ogni nota che scrivo o suono devo sudarmela il doppio. Perché per molti non sono "Luca", sono "il figlio di". E mi chiamano raccomandato solo perché il talento non può convivere con un cognome noto, come se il cognome potesse suonare al posto mio. Ma forse non sono solo, chiunque segua le orme dei propri genitori è costretto a vivere con una presunzione di colpevolezza.

Si è poi lanciato in una critica nei confronti di un "Paese dove spesso il successo altrui è vissuto come un'ingiustizia, non come uno stimolo", sostenendo come il confine tra nepotismo e continuità non sia ben chiaro e che tutto sfoci in invidia sociale.

Ha poi concluso chiedendosi se avrebbe ricevuto le stesse critiche se avesse scelto un mestiere diverso da quello del cantante: "Io come tanti non chiedo sconti, ma la possibilità di essere capito, ignorato, criticato o anche amato, solo per quello che faccio, solo per quello che sono".

La reazione di Christian De Sica al monologo di LDA

Il filmato del monologo di Luca D'Alessio è stato inondato da commenti di supporto all'artista, tra i nomi dei personaggi noti che hanno lasciato un messaggio è spuntato quello di Christian De Sica.

Le parole di Christian De Sica in supporto a Luca D'Alessio

Il noto attore ha scritto: "Ti capisco, ne so qualcosa… Ma fot*eten tu si gruoss". Parole che il cantante ha apprezzato molto: "Detto da te prende ancora più valore". Anche De Sica, figlio del famosissimo Vittorio, ha dovuto fare i conti con lo stesso destino di essere etichettato come "figlio di".