L’attrice di Lost Evangeline Lilly dopo l’incidente sulla spiaggia alle Hawaii: “Ho danni cerebrali”

L'attrice canadese Evangeline Lilly in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha raccontato le conseguenze di un incidente avvenuto lo scorso maggio 2025 su una spiaggia delle Hawaii. Nota per i suoi ruoli in serie televisive di successo come Lost, nella quale interpreta Kate Austen, e quello di Tauriel nella saga de Lo Hobbit, meno di un anno fa è svenuta sulla spiaggia, cadendo di faccia su una roccia. Si è trattato di uno svenimento che le ha provocato non solo danni estetici, poi risolti con il tempo, ma anche cerebrali. Lo ha raccontato in un video nel quale rivela: "Il verdetto è arrivato, ho un danno cerebrale dovuto al trauma cranico", riportato durante la caduta.

"È confortante sapere che il mio declino cognitivo non è dovuto solo alla perimenopausa, ma è sconfortante sapere che sarà dura lottare per invertire queste carenze cognitive", ha dichiarato l'attrice. I medici, attraverso alcuni esami, le hanno fatto sapere che "quasi tutte le aree del mio cervello funzionano a capacità ridotta". Ora intende rimboccarsi le maniche affinché questo problema di salute rientri.

Nel maggio 2025, quando raccontò ai fan cosa le era successo, spiegò di aver sofferto sin da bambina di "blackout improvvisi". Nel suo blog raccontò di essere stata molte volte vittima di svenimenti a cui i medici non hanno mai saputo dare una spiegazione. Pensavano si trattasse di epilessia, poi di ipoglicemia, ma nessuna diagnosi si rivelò corretta. "Non sono l'unica persona ad avere episodi di blackout senza spiegazione. L'infermiera che mi assisteva in ospedale mi ha detto che alla maggior parte dei pazienti con questo problema non viene mai fornita una risposta medica sul motivo per cui perdono conoscenza. Sono costretti a vivere nel mistero dell'ignoto", le parole dell'attrice nel lungo racconto pubblicato nel blog Substack.