L’attore Fraser Olender colpito da infarto: “Ho avuto un avvelenamento da sigaretta elettronica”

L’attore e star della serie Below Deck, Fraser Olender, è stato colpito da un infarto tre settimane fa: ne ha parlato lui stesso in un post Instagram spiegando che a causargli l’attacco cardiaco è stato l’uso di sigarette elettronica. “Ho avuto un avvelenamento da svapo”, le parole.

L'attore e star della serie Below Deck, Fraser Olender, ha raccontato cosa gli è successo recentemente. Qualche settimana fa, ha spiegato in un post pubblicato su Instagram, ha accusato forti dolori al petto e difficoltà respiratorie, sintomi che lo hanno costretto a un ricovero d'urgenza. Dopo essersi ripreso, "Ho trascorso una settimana tra gli ospedali di Londra per consultare specialisti, per identificare la causa e i possibili danni di quanto mi è successo". L'attore, 34 anni, ha spiegato di aver avuto un "avvelenamento da svapo", ovvero dalla sigaretta elettronica: "Ho avuto una lesione polmonare associata alle sigarette elettroniche o allo svapo (EVALI)). Non ho mai provato una paura o un dolore simili".

Fraser Olender ha spiegato che il contenuto del suo vaporizzatore, che fumava abitualmente, gli ha provocato "un vasospasmo coronarico": "Dal punto di vista medico, ciò significa che le arterie che forniscono sangue al mio cuore si sono improvvisamente chiuse. Lo spasmo ha ridotto il flusso sanguigno al punto da causare un infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), meglio noto come attacco cardiaco, non a causa di un blocco, ma perché il mio cuore non riceveva abbastanza ossigeno durante lo spasmo", ha spiegato nel dettaglio. Ha deciso di condividere la sua esperienza per invitare le persone che fanno uso di sigarette elettroniche a smetterle di fumarle.

"Da quando è successo non ho più toccato uno svapo e non lo farò mai più. Il dolore che ho sopportato per 24 ore era inspiegabile, 2 dosi di morfina non hanno avuto alcun effetto e alla fine mi hanno dovuto somministrare il più forte antidolorifico legale in pronto soccorso, che ha solo portato il mio dolore da 10 a 7", le parole. "Sarei potuto morire per una cosa così stupida", ha concluso, sottolineando di aver smesso da allora di fumare sigarette elettroniche e di aver riscontrato anche benefici sulla pelle.