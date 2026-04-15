Lo streamer Clavicular collassa dopo una diretta: trasportato d’urgenza in ospedale per sospetta overdose

Stava trasmettendo in streaming su Kick quando Clavicular, streamer 20enne, si è accasciato a causa di una sospetta overdose. I video del malore sono finiti in rete, compreso quello dell’intervento dei soccorsi che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato ricoverato in attesa di accertamenti.

Sono immagini forti quelle che mostrano lo streamer 20enne Clavicular sentirsi male durante una diretta su Kick, risalente a poche ore fa. Il giovane, all’anagrafe Braden Peters, è noto soprattutto negli Stati Uniti come uno dei principali esponenti del “looksmaxxing”, pratica diventata un trend che promuove il culto ossessivo della forma fisica, spinto fino a interventi estremi tra cura del corpo e chirurgia estetica.

Le immagini trasmesse in diretta mostrano Clavicular mentre appare inizialmente disorientato, per poi accasciarsi a terra in preda a un malore. Allertati dai presenti, i sanitari sono intervenuti immediatamente per prestare i primi soccorsi al giovane, contattando poi il 911 per allertare l’ospedale più vicino. Nella telefonata, il cui audio è stato diffuso da TMZ, il caso è stato descritto come una sospetta overdose.

I video del malore e il trasporto in ospedale

Quando è apparso chiaro che Clavicular non stesse fingendo, i presenti hanno interrotto la diretta, allarmati, per prestargli soccorso. Sebbene la live sia stata sospesa, sono diversi i video diffusi in rete che documentano i momenti successivi al malore, alcuni dei quali, benché ancora disponibili sui social, abbiamo deciso di non pubblicare. Immediato l’intervento dei soccorritori che, dopo aver tentato di stabilizzarlo sul posto, hanno deciso di trasportarlo d’urgenza presso l’ospedale più vicino, dove il 20enne è stato ricoverato.

Il malore in diretta

Chi è Clavicular, lo streamer 20enne ricoverato per sospetta overdose

Braden Peters è noto soprattutto negli Stati Uniti, dove viene descritto come uno dei volti più rappresentativi del “looksmaxxing”, fenomeno diventato virale tra i giovanissimi. In passato aveva già fatto discutere per aver consigliato ai suoi follower pratiche controverse, come l’uso della metanfetamina per non ingrassare e le microfratture autoindotte per rimodellare le ossa del viso.