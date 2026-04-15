L’attore e cantante Patrick Bruel indagato per violenza sessuale, quattro donne lo hanno denunciato

In Belgio è stata aperta un’indagine nei confronti di Patrick Bruel, dopo che quattro donne lo hanno accusato di violenza sessuale. Stando alle loro testimonianze, i fatti sarebbero avvenuti nei primi Anni Duemila. L’attore e cantante nega le accuse.

Patrick Bruel accusato di violenza sessuale da quattro donne. In Belgio è stata aperta un'indagine a carico del noto cantante e attore, come annunciato dalla procura di Bruxelles. Gli accertamenti sono al momento in corso. Il diretto interessato era già al centro dell'attenzione mediatica in Francia dopo la pubblicazione di un'inchiesta da parte della rivista Elle.

Il 66enne è stato accusato da quattro donne di violenza sessuale, dall'aggressione allo stupro. Due di loro avevano già sporto denuncia in passato, mentre altre due hanno parlato per la prima volta pubblicamente. Un ruolo chiave nella vicenda è quello di Ophelie Fajfer, che ha scelto di parlare usando il proprio nome. La donna ha raccontato che i fatti si sarebbero svolti nell'estate del 2015, quando aveva 19 anni: avrebbe conosciuto Bruel durante un concerto a Montpellier e dopo alcuni scambi di messaggi sarebbe stata invitato nella sua abitazione a L'Isle-sur-la Sorge. Una volta lì, sarebbe stata baciata con la forza e costretta a fare sesso. Fajfer aveva sporto denuncia per la prima volta già nel 2021, ma appena un anno dopo il caso era stato archiviato per assenza di prove. Ad oggi, però, il fascicolo è stato trasferito in un'altra procure ed è tornato al centro dell'attenzione.

Alla sua testimonianza si aggiunge quella di un'altra donna, che racconta di essere stata vittima di un tentativo di stupro nel 2000, avvenuto in una camera d'albergo a Monaco. Altre due donne parlano di "aggressioni sessuali" risalenti all'incirca nello stesso periodo: entrambe lavoravano per l'etichetta BMG ed erano in contatto con l'artista, affermando di essere state vittime di comportamenti non consensuali in camerini o camere d'albergo, al di fuori di incontri di lavoro. A questo si aggiunge il fatto che la posizione dominante dell'artista avrebbe un ruolo determinante negli eventi.