spettacolo
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Lasciare la Rai per tornarci e ripartire: Pippo Baudo e Amadeus uniti da destini simili

Entrambi simboli della Rai, entrambi pronti a lasciarla quando erano all’apice, per due volte. Come Baudo, anche Amadeus è poi tornato per ripartire “dal basso” e la sua visita alla camera ardente di Pippo sembra il preludio per un secondo ritorno futuro, proprio come aveva fatto l’imperatore della Tv.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Andrea Parrella
300 CONDIVISIONI
Immagine

Lasciare per poi ritornare. Sembra la frase di una canzone, magari da podio sanremese, per raccontare la storia di molti, ma anche quella della carriera di due volti iconici della televisione italiana: Pippo Baudo e Amadeus. Sì perché, proprio nelle ore in cui si piange la scomparsa di sua maestà Pippo, nel ricostruire il suo percorso professionale non si può fare a meno di notare una similarità forte con la vicenda personale e professionale di Amadeus.

Sono diversi gli aspetti che legano la doppia scelta di entrambi di interrompere il rapporto con la Rai in momenti apicali del proprio percorso, imboccando strade accattivanti ma allo stesso tempo tortuose, che hanno finito per rafforzare il rapporto proprio con la Rai, sigillando la loro funzione simbolica del servizio pubblico.

I due addii di Baudo alla Rai giunsero nei momenti più alti delle sue parabole nel servizio pubblico. Il primo, alla fine di un ciclo sanremese straripante, tre edizioni consecutive che a fine anni Ottanta lo proiettarono nell'olimpo del festival. Baudo decise di andare in Fininvest, accusato di fare una Tv nazionalpopolare (come Arbore ci ha raccontato in questa intervista) e accettando il corteggiamento di Berlusconi che lo fece direttore artistico di Canale 5. Un'esperienza infelice, che si chiuse in anticipo con un esborso importante dal punto di vista economico per Baudo. Quindi il ritorno in Rai e la ripartenza da luoghi periferici, ovvero Rai2 con Serata d'onore.

Leggi altro di questo autore
Andrea
Parrella
Video intimi di Stefano De Martino e Caroline Tronelli, dopo le denunce aperta un'indagine
Andrea
Parrella
Quando Pippo Baudo litigò in diretta Tv per difendere Alina, la giovane 12enne in gara a Sanremo
Andrea
Parrella
Massimo Giletti e l'ultima volta di Baudo in Tv: "Non ci vedeva più, temeva di apparire arrogante da seduto"
Immagine

La stessa cosa accadde a metà anni Novanta, dopo un altro ciclo di Sanremo fortunatissimi. Questo secondo passaggio a Mediaset sembra un replay di quanto successo dieci anni prima e Baudo rientra alla base poco più di un anno dopo, ripartendo addirittura da un programma quotidiano nel mattino di Rai3.

Se guardiamo al percorso di Amadeus notiamo molte similitudini. Nei primi anni Duemila il conduttore lascia la Rai da volto di punta, per passare alla concorrenza e cercare quel salto definitivo in prima serata che pareva non essergli precluso a viale Mazzini. L'esperienza al Biscione è a dir poco infelice e dopo due anni Amadeus torna in Rai, ripartendo dal quotidiano, programmi al mattino e al pomeriggio. Fatica moltissimo, ma anno dopo anno ritrova una centralità in Rai che lo porta alla prima serata e poi al tanto agognato Sanremo, con cinque edizioni epocali da direttore artistico.

Poi nel 2024 quello che già sappiamo, con una nuova separazione dalla Rai, il conduttore cerca nuovi stimoli e trova nella proposta di Nove e del gruppo Warner Bros. Discovery il posto giusto per ripartire. Come abbiamo scoperto nella stagione appena trascorsa, i risultati dei primi progetti di Amadeus sul Nove sembrano raccontare una difficoltà palese nel far migrare il pubblico che lo seguiva in Rai su un'altra emittente. Tanto che le possibilità di un suo ritorno in Rai sono già qualcosa più di semplice chiacchiericcio. Mesi fa è stato l'amico Fiorello a giocare, ma nemmeno troppo, su questo tema, auspicando in un suo ritorno in Rai e anche a Sanremo.

È in questa cornice di racconto che la visita di Amadeus alla camera ardente per la morte di Pippo Baudo assume un valore simbolico particolare. Pur trattandosi di un commiato a Pippo, è il primo vero ritorno di Amadeus in Rai dopo il suo addio. Alle domande dei giornalisti sulla similarità del suo percorso con quello di Baudo, Ama ha abilmente sviato ogni allusione a progetti futuri, ma non ha potuto negare una verità imprescindibile: "25 anni in questa azienda non si dimenticano in pochi mesi".

Personaggi
300 CONDIVISIONI
Immagine
Andrea Parrella
"L'avvenire è dei curiosi di professione", recitava la frase di un vecchio film che provo a ricordare ogni giorno. Scrivo di intrattenimento e televisione dal 2012, coltivando la speranza di riuscire a raccontare ciò che vediamo attraverso uno schermo, di qualunque dimensione sia. Renzo Arbore è il mio profeta.
Immagine
Live
Pippo Baudo, anche Amadeus arriva alla camera ardente: "Non avrà eredi"
Alba Parietti: "Pippo ti faceva regina, poi ti cambiava ruolo. Quella tv non esiste più"
Alina, concorrente 12enne a Sanremo: “Baudo mi difese in tv, ma in privato mai un confronto. Dopo il Festival finì tutto"
"Ho accompagnato Pippo Baudo nel suo ultimo viaggio": il ricordo del soccorritore del 118
Chi è Dina Minna, l'angelo custode di Pippo Baudo: "Per me è davvero indispensabile"
Lasciare la Rai per tornarci e ripartire: Pippo Baudo e Amadeus uniti da destini simili
Andrea Parrella
"Vi raccontiamo il nostro Pippo Baudo": il ricordo di Fiorello, Giorgia, Banfi, Morandi e altri vip
Renzo Arbore: "Pippo Baudo era la laurea della Tv. Lasciò la Rai per le critiche, lo aiutai a tornare"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views