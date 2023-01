L’amico di Re Carlo: “Harry è un uomo traumatizzato e problematico, non sta bene” Cominciano a trapelare le prime reazioni della casa reale britannica alle interviste tv rilasciata da Harry che anticipano il contenuto del libro “Spare”. A parlare a difesa di Re Carlo è l’amico e biografo ufficiale Jonathan Dimbleby.

A cura di Stefania Rocco

L’uscita del libro “Spare” e le interviste rilasciate da Harry che anticipano il contenuto della sua prima biografia stanno cominciando a generare le prime reazioni nella famiglia reale britannica. Dopo la lunga confessione resa a ITV a proposito del suo rapporto tra il padre e il fratello William e l’inesistente legame tra la moglie Meghan Markle e Kate Middleton, arriva la prima non risposta ufficiale a Harry. A parlare è Jonathan Dimbleby, amico di Re Carlo e suo ex biografo ufficiale.

Jonathan Dimbleby mina la credibilità di Harry

Intervistato dal Times, Dimbleby prova a colpire il secondogenito del Re, minandone la credibilità. L’uomo descrive Harry come una “persona molto problematica”. E aggiunge: “È un uomo traumatizzato, non sta bene”. “Sono preoccupato per inciso che tutti usino la parola rivelazioni”, prosegue l’uomo, apertamente schierato a favore del sovrano, “Sì, nel libro di Harry ci sono ovviamente rivelazioni su come il principe abbia perso la verginità, assunto droghe o quante persone abbia potuto abbattere dal suo Apache. Ma questo è il tipo di rivelazioni che ti aspetteresti, suppongo, da una celebrità di serie B”. Quindi, provando a interpretare le ragioni secondo le quali, a suo avviso, Harry abbia dipinto pubblicamente tale quadro familiare, ha dichiarato: “Penso che abbia costruito una narrazione della sua vita che trae origine dal suo senso di perdita … dalla morte e dalla perdita di sua madre”.

“Re Carlo è addolorato e frustrato”

Ma come ha reagito Carlo di fronte alle ultime dichiarazioni del figlio? Come ha preso il racconto che il suo secondogenito fa della moglie Camilla, sua regina consorte? Il sovrano, sostiene l’amico e suo ex biografo, sarebbe “estremamente addolorato e frustrato”. Per il momento, nessun membro della famiglia reale britannica ha commentato direttamente le anticipazioni sul libro di Harry che hanno già fatto il giro del mondo e che, con ogni probabilità, provocheranno ancora più rumore a partire da martedì 10 gennaio, data in cui il libro di Harry sarà pubblicato.