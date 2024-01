L’allarme di Fedez: “Non si trovano enzimi pancreatici per noi con patologie”, risponde il ministero L’artista denuncia sui social la carenza di un farmaco fondamentale per chi abbia problemi connessi al pancreas come lui: “Mi segnalano che nel nord Italia non si trova più il farmaco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

La carenza di enzimi pancreatici sta diventando un problema nazionale e a sollevare la questione nelle ultime ore è stato Fedez: "Non si trovano enzimi pancreatici, è un problema per noi con patologie". L'artista ha utilizzato lo strumento di Instagram per dare voce a una necessità sua e di chi condivide la sua condizione clinica, facendo luce sulla carenza del farmaco specifico negli ultimi mesi. Un appello che ha fatto rumore, arrivando a ricevere anche risposta direttamente dal Ministero della Salute.

La denuncia di Fedez

Attraverso una serie di storie, Fedez ha lanciato l'allarme della carenza di farmaci nella giornata di sabato, sollevando il problema dopo aver ricevuto diverse segnalazioni: "Sto ricevendo tantissime mail su un problema che ho riscontrato. Essendo stato io operato al pancreas per una rimozione quasi totale, tutte le persone che hanno bisogno come me di prendere enzimi pancreatici per poter mangiare e assimilare il cibo, stanno avendo problemi. Abbiamo ricevuto segnalazioni sia su Milano che altre città e pare che al momento a produrre questi enzimi ci sia una sola azienda e che non se ne trovino più da un mese a questa parte". Nelle storie successive Fedez ha confermato che "sembra nel nord Italia il farmaco non ci sia più" a seguito di diverse segnalazioni e ha fatto presente come lui stesso debba far fronte alla scarsità del prodotto:

Io stesso avevo una piccola scorta, non riesco a trovarne più. È un problema, che ovviamente patiscono solo persone con problemi al pancreas, ma mi chiedo come possa risolversi. Quindi amici che producete enzimi del pancreas, aiutateci perché altrimenti non possiamo mangiare, o meglio possiamo farlo ma non assimiliamo nulla e anche quando andiamo al bagno non è piacevolissimo.

La risposta del ministero

A poche ore di distanza dalla denuncia di Fedez, è arrivata la risposta del ministero della Salute, che attraverso una nota specifica: "Si tratta di una situazione nota e indipendente dalle attività regolatorie di Aifa, che ha già da tempo fornito ai pazienti e agli operatori sanitari adeguate informazioni anche di carattere operativo". In relazione alla carenza di farmaci per trattare le malattie del pancreas segnalata, il ministero specifica:

A oggi l’unica azienda produttrice (Viatris Italia S.r.l.) ha comunicato l’impossibilità di soddisfare la domanda per eccesso di richiesta. Tuttavia, come per altro già comunicato da Aifa attraverso le procedure ordinariamente utilizzate in caso di carenza di farmaci, l'Agenzia consente alle strutture sanitarie l’importazione per analogo farmaco autorizzato all’estero, nel caso in cui le strutture stesse dovessero riscontrare discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso.