Fedez risponde a Pietro Fanelli, che l’aveva definito un ‘nano burattino’: cosa ha detto il rapper

Fedez risponde a Pietro Fanelli. L'ex naufrago dell'isola dei Famosi,, via social, aveva attaccato il rapper definendolo un "nano burattino" e un "piccolo uomo". La reazione del poeta era nata da alcune frasi di Fedez che, a Gurulandia, aveva definito noiosa la puntata in cui era stato ospite un "intellettuale teatrante", facendo riferimento proprio a Fanelli.

Tra le sue storie Instagram di oggi, venerdì 7 maggio, Fanelli ha pubblicato lo screen della risposta di Fedez, che ha commentato: "Bro mettiti la lingua nel cu*o che mi sembra un'attività più utile per la tua flora intestinale". Parole forti e dirette quelle con cui il rapper ha voluto commentare le accuse dell'ex naufrago, che lo aveva appunto definito un nano burattino e un piccolo uomo, continuando così il botta e risposta.

L'intera vicenda è nata quando Fedez, nel podcast Gurulandia, si era lamentato di un vecchio ospite di Muschio Selvaggio, podcast che prima conduceva:"Era tipo un intellettuale teatrante, non mi ricordo nemmeno chi ca**o era? Due co**oni, una pa**a! Infatti è stata la puntata meno vista di Muschio Selvaggio". Fanelli ha colto un riferimento a sé stesso e ha deciso di rispondergli, senza giri di parole, con una storia sul suo profilo Instagram :

Caro Fedez, nano burattino piccolo uomo, ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l’unico a non aver niente d’interessante da dire (curioso, però, sei la persona che parla di più). Non ne sai nulla, dalla noia si crea. La noia ormai si è estinta questo è un immenso problema, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia.