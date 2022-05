La vita privata di Gianluca Vacchi, la compagna Sharon Fonseca e i problemi di salute della figlia Gianluca Vacchi, nuovo protagonista di un docu-film su Prime Video “Mucho Màs”, è fidanzato con la modella e business woman Sharon Fonseca. I due hanno una figlia, Blu Jerusalema, nata nel 2020.

Gianluca Vacchi è il nuovo protagonista di un documentario incentrato sulla sua vita, Mucho Màs, disponibile dal 25 maggio su Amazon Prime Video. L'uomo d'affari e influencer bolognese, laureato in Economia e Commercio, vive da anni grazie alla rendita ricavata dall'impresa di famiglia, l'IMA, fondata da suo padre, leader nel settore del confezionamento di prodotti di ogni genere. Ha una compagna, Sharon Fonseca, modella di origini venezuelane, di 27 anni più giovane di lui, con cui ha avuto la sua prima figlia, nata nel 2020, Blu Jerusalema.

Chi è Sharon Fonseca, fidanzata di Gianluca Vacchi e madre di sua figlia

Sharon Fonseca è una modella del Venezuela di 27 anni. Sin da giovane, è emigrata a Miami per cercare di coronare il sogno di entrare nel mondo della moda. Proprio a Miami, infatti, Sharon Fonseca ha conosciuto Gianluca Vacchi. La modella ha sei milioni di follower su Instagram ed è la co-founder di un negozio di gioielli a Miami che si chiama Omkara. Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno deciso per adesso di non sposarsi. Gianluca Vacchi ha 54 anni e Sharon Fonseca ha 27 anni, ma la differenza d'età non sembra essere un problema.

La malattia di Blu Jerusalema e la dedica dopo l'operazione

Blu Jerusalema è la piccola figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, nata nel 2020. Purtroppo, la piccola è nata con una malformazione che è stata necessaria correggere attraverso una delicata operazione. Blu Jerusalema è nata con la palatoschisi congenita: si tratta di una malformazione genetica che colpisce un soggetto su mille, nella maggior parte dei casi di sesso femminile. La palatoschisi congenita comporta e invalida il pieno contatto fra la zona del naso e della bocca. Proprio nei giorni in cui la piccola fu operata, dopo pochi giorni di vita, Gianluca Vacchi aveva condiviso un messaggio molto forte: "Sono stati giorni molto difficili, vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante. Lei, con la sua dolcezza e la sua forza , ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata. Sono orgoglioso di essere suo padre e non laverò mai la maglia col suo sangue delle prime ore post operatorie nelle quali le mie braccia erano la sua unica certezza…voglio che rimanga ogni ricordo interno ed esterno di questa profonda lezione di coraggio che questo piccolo angelo ha dato a me e a Sharon". Nella sua ultima ospitata a "Domenica In", Gianluca Vacchi ha ringraziato ancora una volta l'ospedale di Parma e gli operatori che lavorano nella struttura che sono riusciti a curare la piccola.

Le ex fidanzate Giorgia Gabriele e Ariadna Gutierrez

Gianluca Vacchi, 54 anni, ha avuto una relazione molto importante con Giorgia Gabriele. Si può dire che sia diventato famoso proprio insieme a lei, prima partner dei popolari balletti che hanno coinvolto tantissimi follower su Instagram e sui social. Dopo qualche anno, la storia tra i due si è conclusa per lasciare posto ad Ariadna Gutierrez, eletta Miss Colombia. La relazione, però, è durata anche meno di quella con Giorgia Gabriele.