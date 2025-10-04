La vita privata di Francesca Fialdini: gli amori vissuti lontani dal gossip e il desiderio di maternità

La vita privata di Francesca Fialdini, conduttrice e concorrente di Ballando con le stelle che ha sempre mantenuto massimo riserbo sulle sue relazioni. Oggi sogna di adottare un bimbo, “ma in Italia non è previsto per chi è single”, ha dichiarato recentemente.

Francesca Fialdini è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale. La conduttrice televisiva e concorrente dell'attuale edizione di Ballando con le stelle 2025 ha sempre mantenuto massimo riserbo sulle sue relazioni. Ora è single, ma in passato ha avuto due relazioni importanti di cui però non ha mai rivelato i dettagli. Fu Dagospia a svelare il nome di uno dei due ex fidanzati, Milo Brunetti, con il quale finì dopo che lui le propose di lasciare il lavoro qualora avesse voluto creare una famiglia. Oggi la Fialdini sogna di adottare un bambino, "ma in Italia non è previsto per chi è single", ha dichiarato recentemente mostrando la sua delusione verso un suo sogno, quello legato alla maternità, che non è riuscita ancora a realizzare.

La relazione con Milo Brunetti

Nel 2023 Francesca Fialdini raccontava della sua vita sentimentale, spiegando che aveva ritrovato l'amore dopo una relazione finita male. È stata legata per anni a un ragazzo di Lecco, ma si lasciarono quando lui le fece presente che, se avesse voluto creare una famiglia con lui, avrebbe dovuto lasciare il lavoro. Dagospia rivelò che si trattava di Milo Brunetti, un noto odontoiatra di Lecco la cui storia era iniziata nel 2009.

Il desiderio di maternità di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini ora sarebbe single. Non è nota una sua relazione attuale, ma a inizio 2025 si espose su un tema a lei caro. La conduttrice, come riporta Il Mattino, raccontò che sarebbe voluta diventare mamma adottiva, "ma in Italia non è previsto per chi è single e questo malgrado i tantissimi nuclei monogenitoriali". "Sono molte le donne realizzate nel lavoro che vorrebbero e non possono. C’è molta ipocrisia su questo argomento", ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa. Pensava all'adozione o all'affidamento, ma al momento non è ancora riuscita a realizzare questo sogno.