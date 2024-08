La moglie di Lautaro Martinez salva il figlio che rischia di restare schiacciato da uno specchio Attimi di terrore per Agustina Gandolfo, moglie del calciatore Lautaro Martinez. Il figlio della coppia, che ha appena un anno, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza presenti all’interno dell’abitazione di famiglia proprio mentre rischiava di finire schiacciato da uno specchio. Provvidenziale l’intervento della madre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Attimi di terrore per Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez. È stata proprio la donna a convivere sul suo profilo Instagram un breve filmato catturato dalle telecamere di videosorveglianza facenti parte del sistema che protegge l’appartamento di famiglia. Il filmato mostra la scena per intero. Si tratta di immagini dimostrano quanto sia stato provvidenziale l’intervento della donna che è riuscita a evitare che restasse schiacciato dallo specchio con il quale il piccolo, nato nell’agosto scorso, stava giocando.

Incidente sfiorato per la famiglia di Alvaro Martinez

Il video mostra il piccolo The mentre osserva incuriosito la cabina armadio per poi avvicinarsi al grosso specchio appoggiato a una parete. Theo ci si avvicina, si specchia e poi tira l’oggetto verso di sì, Contemporaneamente, con uno scatto degno di una velocista, Galndolfo corre verso il piccolo e lo trascina via, evitandogli così di essere travolto. Per fortuna, a dispetto dello spavento, per il bambino non sembrerebbero esserci state conseguenze. Meno serena la madre che, a corredo del filmato postato su Instagram, ha scritto nella didascalia: “Theo mi fa venire un infarto”. Centinaia coloro che si sono complimentati con la donna per la lucidità dimostrata anche di fronte a una situazione potenzialmente drammatica.

La famiglia di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo

Agustina Galndolfo e Lautaro Martinez sono sposati dal 2023 e hanno due figli. La coppia ha pronunciato il sì a Milano lo scorso 12 maggio, a quasi un anno dalla nascita del secondogenito Theo, protagonista dell’angosciante filmato condiviso dalla madre sui social. La primogenita, invece, è la piccola Nina. Per seguire la carriera del capitano e attaccante dell’Inter, Agustina ha deciso di trasferirsi in Italia, dove i due3 vivono da anni.