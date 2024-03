La madre di Miley Cyrus Tish: “Se avessi iniziato prima a fumare erba, sarei stata una mamma migliore” Tish Cyrus, mamma di Miley, nel suo podcast Sorry We’re Stoned con ospite Wiz Khalifa ha raccontato di essersi avvicinata all’uso di erba a 46 anni, 10 anni fa, ma avrebbe voluto scoprirla prima: “Se avessi iniziato a fumare erba quando sono nati i miei figli, penso che sarei stata una mamma migliore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tish Cyrus, mamma e manager di Miley Cyrus, ospite del podcast Sorry We're Stoned ha parlato della sua maternità raccontando che avrebbe voluto scoprire la marijuana quando i suoi figli sono nati. "Sarei stata una mamma migliore" ha raccontato a Wiz Khalifa e alla figlia Brandi, co-conduttrice del podcast. La donna ha cinque figli, Brandi Glenn e Trace Dempsey Cyrus nati da una passata relazione, poi Miley, Braison Chance e Noah, nati dal matrimonio (ormai concluso) con Billy Ray. "Mi sarei divertita di più se avessi iniziato prima a fumare erba", le confessioni nel corso del podcast.

Le parole di Tish Cyrus sull'uso della marijuana

Tish Cyrus con Wiz Khalifa e la figlia Brandi ha raccontato di fumare erba da quando ha 46 anni – oggi ne ha 56 -, ma avrebbe preferito scoprirla prima. "Non fumavo erba quando sono nati i miei figli. Non ho iniziato a fumare fino all'età di circa 46 anni. Penso che sarei stata un genitore migliore se avessi fumato allora" ha confessato. La manager e produttrice musicale ha spiegato che, fumando marijuana, avrebbe avuto una fantasia maggiore nei progetti scolastici dei figli: "Penso che avrei pensato, non so, a più progetti scolastici. Sarebbe stato più divertente".

Il triangolo in casa Cyrus con Dominic Purcell

Tish Cyrus nell'ultimo mese è finita al centro del gossip americano per il matrimonio con Dominic Purcell, ex fidanzato della figlia. Dopo la separazione da Billy Ray, la manager ha infatti sposato Dominic Purcell, nell'agosto 2023, a Malibu. Il matrimonio, però, avrebbe creato un caso in famiglia: l'attore di Prison Break, prima di conoscere la mamma di Miley, ha avuto una relazione con la figlia, Noah. "Si frequentavano in modo occasionale, a tratti. Hanno smesso di vedersi e poi è iniziato qualcosa con Tish" ha raccontato una fonte a People che ha spiegato, dunque, che la mamma di Noah era a conoscenza della frequentazione ma che non avrebbe mai "trovato il modo di parlare con la figlia prima delle celebrazioni e del matrimonio". Al momento la tensione in famiglia sarebbe alle stelle.