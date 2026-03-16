La lite tra Giulia Salemi e Alba Parietti era uno scherzo, la spiegazione: “Voglio fare share”

Era uno scherzo la lite tra Alba Parietti e Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio per moda, condotto dall’influencer. Come si vede nella puntata integrale del 16 marzo, le due si sono messe d’accordo e hanno finto la discussione. “Voglio un picco di share”, commenta la conduttrice.

Nessuna vera lite tra Alba Parietti e Giulia Salemi durante la registrazione del podcast Non lo faccio per moda. Sui social era comparsa una clip in cui la showgirl abbandonava lo studio dopo una discussione con l'influencer e conduttrice, al grido di "Io mi sono rotta, impara l'educazione". Fin da subito le immagini avevano insinuato il dubbio che si trattasse di una messa in scena e così poi si è rivelato.

Lunedì 16 marzo è stata pubblicata su YouTube la puntata integrale di Non lo faccio per Moda, di cui Parietti è stata ospite. Giulia Salemi, parlando con la showgirl, ha svelato come è nata la lite: "Voglio un picco di share, un finto litigio tra me e te, far credere a tutti che sei sbroccata". "Trovo io una scusa", commenta Parietti complice. Da qual momento nella registrazione del podcast è successo quello che si è visto nel video circolato sui social. Salemi ha detto a Parietti: "Che bello Alba, grazie che sei qua, tutte le tue storie sono interessanti". La showgirl usa allora la frase come pretesto per iniziare una finta discussione e commenta: "Sono così interessanti che mi hai fatto aspettare mezz'ora. Ti ho detto che dovevo partire per la montagna, ho il cane che non sta bene. Voi ragazzine siete convinte che la gente sia a vostra disposizione".

A quel punto Parietti ha lasciato il set di registrazione e la conduttrice ha finto di rimanere sconvolta. "Alba scusami, hanno fatto tardi. Non mi avevano detto che eri così, potete convincerla?", ha detto. Nelle immagini si vede la showgirl che si alza dalla poltrone ed esce addirittura dalla stanza. Il momento è stato registrato prima del resto della puntata. "Ci hanno creduto tutti", ha commentato Salemi soddisfatta che lo scherzo sia riuscito. "Mentre la faccio, anche tutti quelli che erano complici ci hanno creduto", ha aggiunto Parietti.