“Impara l’educazione!”: Alba Parietti si alza e lascia il podcast di Giulia Salemi. È uno scherzo?

Scontro tra Giulia Salemi e Alba Parietti durante la registrazione della puntata di Non lo faccio per moda che sarà trasmessa lunedì 16 marzo. “Voi ragazzine siete convinte che la gente sia a vostra disposizione”, si è infuriata la showgirl prima di abbandonare il set. Lite vera o solo uno sketch per lanciare il prossimo episodio?

Un video dal contenuto singolare è stato pubblicato sul profilo Instagram di Giulia Salemi, conduttrice del podcast Non lo faccio per moda. L’influencer aveva ospitato in studio Alba Parietti per un’intervista che sarebbe dovuta andare in onda nella puntata di lunedì 16 marzo. Tuttavia, qualcosa tra le due sembra essere andato storto: Alba, dopo aver lanciato una serie di stoccate a Salemi, si è alzata e ha abbandonato il set, interrompendo l’intervista.

Il video di Alba Parietti che pianta in asso Giulia Salemi

Il filmato, condiviso sui profili social di Salemi e del suo podcast, mostra Alba interrompere Giulia dopo una domanda e lasciare lo studio. “Voi ragazzine siete convinte che la gente sia a vostra disposizione. Io mi sono rotta, impara l’educazione”, ha dichiarato Parietti poco prima di alzarsi e andare via. Giulia, inizialmente interdetta, ha provato invano a trattenere Alba, prima di rivolgersi alla redazione e chiedere loro di intercedere per riportarla in studio. La puntata andrà in onda lunedì 16 marzo, quando il pubblico scoprirà come si sarà conclusa la vicenda.

Potrebbe trattarsi di uno scherzo: gli indizi che lo suggeriscono

Nel post e nel video, Salemi e Parietti non fanno mai riferimento alla possibilità che si tratti di uno scherzo o di una trovata pubblicitaria per lanciare l’episodio. Tuttavia, diversi dettagli lasciano intuire che le due potrebbero essersi messe d’accordo per inscenare una lite finta e catturare l’attenzione del pubblico. A suggerirlo sono innanzitutto le espressioni di Giulia, che non appare particolarmente convinta e sembra quasi nascondere un sorriso mentre Alba si alza dal suo posto. A rafforzare il sospetto c’è anche il commento di Francesco Oppini, figlio di Parietti, sotto il video: “Adesso sapete anche voi com’è litigare con mia madre”. È quindi altamente probabile che si tratti di uno scherzo. La stessa Giulia, in un altro commento, scrive: "Iniziamo bene". Per il momento, però, le dirette interessate non hanno fornito ulteriori dettagli.