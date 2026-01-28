Francesco Oppini: “Bullizzato per il successo di mia madre Alba Parietti. Le ho dato la colpa, ma ho sbagliato”

Francesco Oppini in una lunga intervista racconta di essere stato bullizzato da bambino per via del successo della madre, soprattuto per il film Il Macellaio che scatenò i commenti dei ragazzini e suoi compagni di scuola. Al Corriere ha spiegato di aver accettato di fare il Grande Fratello Vip, nell'edizione del 2020, anche per togliersi di dosso l'etichetta del "figlio di": "Volevo farmi conoscere per quello che ero, uno che vendeva auto da anni e che da anni cercava di farsi spazio nello sport. Non un raccomandato".

Francesco Oppini vittima di bullismo a scuola

Ha raccontato che ai tempi delle scuole elementari e medie "fui parecchio bullizzato" per via del successo della madre, Alba Parietti. "Non volevo che mi venisse a prendere a scuola, perché magari arrivava da una trasmissione tv super tirata, truccata, con tacchi vertiginosi, la pelliccia, ed erano cori da stadio. Quando uscì il Macellaio fu un disastro", ha dichiarato. L'opinionista sportivo fa riferimento al film del 1998 con la madre protagonista di genere erotico. Guardò quel film solo a 28 anni, 12 anni dopo la data di uscita: "Mi dissi "Tutto sto casino per niente?" I miei compagni erano dei cretini", il commento. Con sua madre non ne parlò di cosa ha vissuto a scuola e "sbagliai, perché la colpevolizzai", ha continuato. "Ma negli ultimi anni ho seguito un percorso con lo psicologo che mi ha fatto capire tante cose. Il Grande Fratello mi ha aiutato". Lo aveva già raccontato di quanto il reality lo avesse aiutato, trasformandosi in qualcosa di più di una semplice esperienza televisiva che gli ha permesso di farsi conoscere, ma anche di affrontare il proprio vissuto con maggiore consapevolezza e serenità.

Il dolore per la morte dell'ex di Alba Parietti

Tra gli ex della madre a cui è più affezionato c'è Giuseppe Lanza di Scalea, morto nel 2020, con il quale la showgirl e opinionista di successo ha avuto una lunga storia d'amore, dal 2001 al 2007, dopo trasformatasi in amicizia. Lui fu vicino a Oppini nei momenti più duri della sua vita, come raccontato: "Dalla perdita delle nonne alla morte della mia fidanzata Luana in un incidente stradale, nel 2006. Era riservato, educato, il classico Gattopardo". Morì nel 2020, mentre lui era concorrente nella casa del Grande Fratello: "È mancato mentre ero al Grande Fratello, prima lo sentivo tutti i giorni. Quando sono uscito, visto che mia madre non lo nominava chiesi di lui e lei scoppiò a piangere. Io a ruota".