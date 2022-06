La gaffe di Giulia De Lellis in vacanza con Beretta, lo stretto del Bosforo diventa un fiume Gaffe di Giulia De Lellis che, in vacanza a Istanbul con Carlo Beretta, trasforma il Bosforo in “un fiume”. _Il viaggio, però, smentisce le voci di crisi con il compagno.

A cura di Stefania Rocco

Gaffe di Giulia De Lellis che trasforma lo stretto del Bosforo in un fiume. L’influencer dei record (5 milioni di follower su Instagram) è in vacanza a Istanbul con il compagno Carlo Beretta. Come d’abitudine, Giulia ha pubblicato sui social alcune delle tappe del viaggio, descrivendo ai suoi fan luoghi e costumi del posto. Con un errore, però.

Giulia De Lellis trasforma lo stretto del Bosforo in un fiume

Nella didascalia di una serie di video realizzati per raccontare ai follower il suo viaggio, Giulia ha scritto: “Oggi vi portiamo un po’ con noi! Non so se lo sapete, ma Istanbul è la città più grande della Turchia, fa circa 20 milioni di abitanti ed è divisa in due parti: quella europea e quella asiatica perché c’è un fiume in mezzo che divide i due continenti. Il fiume che divide le due parti si chiama Bosforo”. E ha aggiunto: “Ed è quello che abbiamo attraversato ieri in barca, pieno di delfini e super trafficato. Circa 5 milioni di persone attraversano ogni giorno il fiume per andare a lavorare da una parte all’altra”. Una spiegazione dettagliata che premia l’impegno di Giulia. Se non fosse per il Bosforo, stretto profondo fino a 120 metri che divide Rumeli (la parte europea della Turchia) da Anadolu (la parte asiatica).

La crisi smentita con Carlo Beretta

Oltre alla gaffe, a comparire nelle storie di Giulia è stato il compagno Carlo Gussalli Beretta. La presenza del giovane a Istanbul ha smentito il compagno Carlo Gussalli Beretta le voci di crisi che da settimane circolavano sui social a proposito della sua relazione con l’influencer romana, voci che non hanno trovato riscontro indipendentemente dalla loro insistenza e che erano nate a partire dalla decisione dei due di diradare la loro presenza di coppia sui social. Una scelta che entrambi hanno fatto per motivi professionali.