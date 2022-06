Giulia De Lellis smentisce la rottura con Beretta: “Vi spiego perché pubblichiamo poche foto insieme” Giulia De Lellis ha smentito la rottura con Carlo Gussalli Beretta: “Sono ancora fidanzata”. L’influencer ha spiegato il vero motivo per cui pubblicano poche foto insieme.

A cura di Daniela Seclì

Giulia De Lellis non ha dubbi: "Il caldo dà alla testa". L'influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex gieffina è intervenuta su Instagram per smentire alcune fake news circolate sul suo conto. In particolare, ha negato che stia uscendo il suo secondo libro e che la relazione con Carlo Gussalli Beretta sia finita.

Giulia De Lellis è ancora fidanzata

In questi giorni, sui social è circolata con insistenza l'indiscrezione secondo la quale Giulia De Lellis starebbe vivendo un momento di crisi con Carlo Gussalli Beretta. C'è chi ha parlato persino di rottura. La ventiseienne ha messo fine al gossip, in una serie di Instagram Stories:

"Avevo fatto mille storie dove vi raccontavo di essere ancora fidanzata. Ora c'è pure questa cosa che non sono più fidanzata".

Quindi ha spiegato perché non pubblica molti post e stories in compagnia del fidanzato. Il motivo non è affatto la crisi sentimentale ma la riservatezza del suo compagno: "Vi spiegavo che Carlo è uno che rompe un po', si vergogna, è una persona molto riservata. Ci tiene a tenere le sue cose tutte per sé". Infine, ha dichiarato di avere pubblicato meno anche perché avrebbe avuto dei problemi con Instagram:

"Instagram ha dei problemi, mi ha stufato un po'. Che cavolo, metto le storie e me le leva o non me le carica, ci metto tre ore per caricarle. Oppure pubblico dei post e le mie amiche non li vedono. Stanno succedendo un sacco di cose strane".

Nessun libro in uscita

Giulia De Lellis ha colto l'occasione per smentire un'altra indiscrezione circolata sul suo conto che sarebbe completamente infondata. L'influencer ha spiegato: