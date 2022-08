La fitness model Roberta Carluccio si lancia sulla folla che inizia a palpeggiarla: “Fate schifo” Roberta Carluccio, fitness model e influencer, ospite di un locale si è lanciata dal palco sulla folla ma si è trovata sorretta da un gruppo di ragazzini che hanno iniziato a palpeggiarla: “Non so se sia più grave ciò che è successo o il fatto che forse me lo sarei dovuta aspettare”.

A cura di Gaia Martino

Roberta Carluccio, la fitness model meglio nota con il suo nickname Roberryc, ieri sera ad una serata di cui è stata ospite si è gettata sul pubblico ed è stata vittima di un "assalto". Lanciatasi sulla folla, è stata sorretta da un gruppo di ragazzi che non hanno aspettato molto prima di toccarla su fondoschiena e seno. La scena è stata ripresa dai presenti e resa pubblica dalla stessa influencer che ha denunciato il fatto.

Lo sfogo di Roberta Carluccio

Roberta Carluccio, modella fitness 25enne nonché influencer seguita da quasi 2 milioni di utenti, ieri sera in un locale di Pescara di cui era ospite ha deciso di gettarsi sul palco. "Un momento così bello è stato rovinato da qualche stupido, almeno adesso tutta Italia vi può guardare fare schifo" ha scritto come testo sul video che mostra lei lanciarsi e cadere su un gruppo di giovani pronti a palparla sul sedere e sul seno: è stato necessario l'intervento della sicurezza per tirarla fuori dalla folla.

"Non so se sia più grave ciò che è successo o il fatto che forse me lo sarei dovuta aspettare. Detto questo non ho pubblicato questa cosa per fare del vittimismo mediatico infinito, però mi sento in dovere di far vedere anche l'altro lato della medaglia. Mi sento di dover tutelare anche le altre creator e le donne in generale" ha scritto la Roberryc nelle sue stories per denunciare quanto accaduto. "A quanto pare a noi non è concesso il privilegio di comportarci come vogliamo" ha continuato, prima di ringraziare lo staff del locale che l'ha aiutata.

"Non è stata una mossa furba la mia"

Sempre attraverso le stories Roberta Carluccio ha poi rassicurato i follower facendo sapere loro di stare bene. "Comunque ragazzi, sto bene, non vi preoccupate. Non per giustificare ciò che è successo, devo riconoscere che non è stata una mossa furba la mia" ha detto in video, confessando che in quel momento si stava solo divertendo. "Mi stavo divertendo e ho voluto fare questa cosa. A mio parere queste cose non andrebbero comunque fatte" ha concluso.