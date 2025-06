video suggerito

La figlia di Tom Hanks racconta gli abusi della madre in un libro: “Botte e violenze in una casa che era il male” Tom Hanks reagisce alle rivelazioni shock della figlia che nel libro accusa la madre Samantha Lewes di violenze fisiche ed emotive. L’attore: “Non sono sorpreso dal suo coraggio”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando tua figlia scrive un libro in cui racconta di violenze domestiche e infanzie traumatiche, come reagisci se sei Tom Hanks? L'attore ha finalmente rotto il silenzio sul memoir della figlia E.A., uscito ad aprile, e che ha fatto tremare le fondamenta della famiglia più amata e rispettata di Hollywood.

Il libro della figlia di Tom Hanks non è il solito libro "di famiglia"

"The 10: A Memoir of Family and the Open Road", questo il titolo originale, non è esattamente la lettura che ti aspetti dalla figlia di Tom Hanks. La quarantatreenne non ha usato giri di parole per descrivere sua madre Samantha Lewes, che viene fuori come una donna violenta e instabile. E.A. Hanks ha subito abusi emotivi, botte, costretta a vivere in una casa che puzzava di fumo con il frigorifero sempre vuoto e un giardino pieno di escrementi di cane. Non proprio il ritratto della famiglia perfetta. Durante la première del suo ultimo film "The Phoenician Scheme", Hanks ha affrontato l'argomento: "Non sono sorpreso che mia figlia abbia avuto il coraggio e la curiosità di esaminare questa cosa di cui penso sia stata incredibilmente onesta. Tutti veniamo da vite screziate e incrinate, tutti quanti". Tom Hanks non ha mai nascosto l'ammirazione per la figlia: "È una forza della natura, lo è sempre stata. Se hai avuto figli, ti rendi conto di vedere chi sono quando hanno circa sei settimane".

Di cosa parla il libro

La storia raccontata da E.A. inizia dopo il divorzio dei genitori, finalizzato nel 1987. Mentre papà Tom si costruiva la carriera che lo avrebbe reso l'attore più amato d'America, lei restava con una madre che secondo il memoir stava scivolando sempre più nel baratro della malattia mentale. "Dai 5 ai 14 anni, anni pieni di confusione, violenza, privazioni e amore", scrive E.A. nel libro, descrivendo un periodo in cui visitava il padre solo nei weekend e durante l'estate. La madre, secondo il racconto, passava sempre più tempo a letto a leggere la Bibbia, mentre la casa si trasformava in un luogo invivibile. Il punto di rottura arriva quando "la sua violenza emotiva è diventata violenza fisica". A quel punto E.A. si trasferisce a Los Angeles, in piena seconda media, ribaltando completamente l'accordo di custodia. Ora era Sacramento a diventare la destinazione dei weekend.

La madre è morta nel 2002

E.A. Hanks ha sempre sospettato che la madre soffrisse di disturbo bipolare con episodi di estrema paranoia, anche se Samantha Lewes non ha mai ricevuto una diagnosi ufficiale. L'attrice, morta nel 2002, resta una figura enigmatica in questa storia: una donna che ha lottato con demoni invisibili mentre il suo ex marito diventava l'icona del cinema americano.