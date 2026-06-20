La figlia di Gordon Ramsay è incinta, il marito accusato dai genitori: “Si vergogna di noi, usa il cognome dello chef”

Gordon Ramsay sta per diventare nonno per la prima volta. La figlia Holly aspetta una bambina. La lieta notizia arriva nel bel mezzo di una faida familiare. Il marito di Holly, il nuotatore Adam Ramsay Peaty, non parla più con i suoi genitori e non li ha neanche invitati al matrimonio. Una fonte vicina alla famiglia fa sapere: “Sono devastati. Adam sfrutta il cognome Ramsay perché apre le porte”.

Gordon Ramsay presto nonno, la figlia Holly è incinta

Gordon Ramsay si prepara a diventare nonno per la prima volta. La figlia Holly ha annunciato di aspettare una bambina dal marito, il nuotatore Adam Peaty. Il clima, tuttavia, non è dei migliori. Se lo chef e la moglie Tana hanno accolto il genero in famiglia con grande affetto, i genitori di Adam non gli rivolgono più la parola. Una fonte vicina alla famiglia lo ha accusato di avere acquisito il cognome Ramsay perché spera che in questo modo gli si aprano tutte le porte. Ma andiamo con ordine.

"La piccola Ramsay-Peaty arriverà a dicembre 2026. Non vediamo l'ora di conoscere la nostra bambina": con queste parole e una foto che la ritrae con il pancione, Holly Ramsay ha annunciato di essere in dolce attesa. Tra i commenti anche quello del futuro nonno, Gordon Ramsay, che non ha nascosto la sua emozione: "Congratulazioni a entrambi con tutto il mio affetto. Sarò un nonno davvero entusiasta, soprattutto questo Natale". Lo chef e la moglie Tana hanno sei figli: Megan, i gemelli Holly e Jake, Matilda, Oscar James e Jesse James. Al momento, tuttavia, non aveva ancora nessun nipote. Sarà la bambina in arrivo a renderlo nonno. Anche dalle interazioni social è evidente che la famiglia di Holly ha accolto Adam come un figlio. Il genero è talmente affezionato ai suoceri da avere assunto il cognome della moglie. Ma la sua famiglia d'origine è convinta che ci sia dietro un secondo fine.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Adam non ha più alcun rapporto con la madre Caroline e con il padre Mark. I genitori non erano neanche invitati al suo matrimonio che è stato celebrato lo scorso 27 dicembre. La sua famiglia ha vissuto come un affronto il fatto che il figlio abbia partecipato ad alcune gare di nuoto con il cognome Ramsay, quello della moglie. Secondo una fonte vicina alla famiglia, i suoi genitori ritengono che lo abbia fatto per "sfruttare" il cognome del noto chef "perché chiamarsi Ramsay apre le porte". La fonte ha aggiunto: "Per quanto Adam voglia essere un Ramsay, non lo è. È un Peaty. Sta recitando una parte. I genitori sono devastati. Adam si vergogna delle sue origini e della sua educazione". E ancora: "È cambiato, la sua famiglia è ferita, delusa, sconcertata e devastata. Può anche essere ricco, ma noi abbiamo qualcosa che lui non ha e cioè intelligenza, lealtà, integrità e famiglia. Il denaro non può stringerti forte quando le cose vanno male o quando hai una brutta giornata. La fama è effimera, la famiglia è per sempre".

Il nuotatore, tuttavia, sembra essere sinceramente legato ai suoceri a cui si rivolge chiamandoli mamma e papà. Un aspetto che ha suscitato la reazione della zia Louise, sorella di sua madre. La donna, sui social, si è detta dispiaciuta per il vero padre di Adam e ha rimarcato la presunta ingratitudine del nuotatore: "Povero tuo padre. Come hai potuto? Quell'uomo si è letteralmente spaccato la schiena affinché tu potessi realizzare il tuo sogno. Ha lavorato sodo come muratore, un lavoro duro e faticoso. E lo ha fatto senza lamentarsi né piagnucolare." La lieta notizia della bambina in arrivo riuscirà a mettere pace?