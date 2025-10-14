La figlia di Bianca Balti accusata di essere raccomandata, Matilde Lucidi risponde: “Ho fatto i ca** di casting”

Matilde Lucidi ha debuttato come modella durante la settimana della moda di Parigi. La figlia di Bianca Balti, 18 anni, ha sfilato per Dior attirando l'attenzione fin dalla sua prima passerella. Oltre a moltissimi complimenti per il debutto con la collezione Primavera/Estate 2026 della mason, la modella è stata al centro di diverse critiche, in particolare sui social, dove è stata accusata di essere raccomandata.

Matilde Lucidi risponde alle critiche dopo il debutto come modella

Dopo la prima passerella in occasione della Paris Fashion Week, Matilde Lucidi ha ricevuto diverse critiche. Tra queste, l'accusa di essere raccomandata in quanto figlia di Bianca Balti, modella di fama internazionale. La 18enne, però, ha voluto rispondere ai commenti negativi con una storia pubblicata su Instagram, spiegando che come tutte le ragazze che si approcciano al mondo della moda anche lei ha partecipato regolarmente a casting e selezioni, "Sì, sono andata ai ca**o di casting. Voi siete scemi", ha scritto. E ha poi precisato: "Smettetela di scrivere ca**ate su cosa di cui non sapete niente".

La passione per la moda e il debutto in passerella con Dior

Matilde Lucidi è nata nel 2007 ed è la figlia di Bianca Balti e del fotografo Christian Lucidi. Dopo i primi anni vissuti a Parigi insieme al padre, si è trasferita a Los Angeles per raggiungere la madre, che da anni vive e lavora in America. Le due hanno avuto inizialmente un rapporto piuttosto complicato e burrascoso, che è migliorato nel corso degli anni. Da lei ha ereditato la passione per la moda. Nel 2023 erano insieme alla sfilata di Off White e Matilde l'ha accompagnata in diverse altre occasioni, fino al suo debutto come modella.