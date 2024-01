La dolcezza di Sandra Milo per le colleghe, i ricordi di Sabrina Impacciatore e Valeria Solarino Una delle caratteristiche che più spesso viene associata a Sandra Milo è la dolcezza, ed è proprio questa capacità di accogliere l’altro che ha contraddistinto anche i suoi rapporti con le colleghe attrici, come Sabrina Impacciatore e Valeria Solarino che hanno condiviso i loro messaggi sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La scomparsa di Sandra Milo, avvenuta nella giornata di lunedì 29 gennaio, ha lasciato un immenso vuoto nel mondo del cinema italiano. Musa di Fellini, attrice dalle mille interpretazioni, negli anni era riuscita a trasmettere l'amore per la sua arte anche attraverso le interpretazioni delle altre attrici, dando loro supporto e scrivendo messaggi capaci di riempire il cuore, come quelli che hanno condiviso attrici come Valeria Solarino e Sabrina Impacciatore.

I messaggi di Sandra Milo a Valeria Solarino e Malika Ayane

La dolcezza è la caratteristica che più frequentemente è associata a Sandra Milo, in queste ore che seguono la sua scomparsa, tantissimi sono stati i ricordi di chi ha avuto il piacere di incontrarla e di poter condividere del tempo con lei. Attivissima sui social, l'attrice era solita disseminare gioia e positività a coloro che si imbattevano lungo il suo cammino. Amica ed eterna sostenitrice delle donne, alle sue colleghe più giovani non ha mai fatto mancare messaggi di apprezzamento per il loro lavoro, sottolineando non solo la loro bravura ma anche la loro umanità. Diversi gli screen comparsi in queste ore sui social, accompagnati da messaggi pieni di tristezza per la scomparsa dell'attrice. A Valeria Solarino scriveva:

Quanta grazia e insieme quanta naturalezza nel tuo esserci, nel tuo esserci, nel riempire la scena. Lo schermo è tuo. Lo sguardo si concentra solo su di te che catalizzi l'attenzione come un magnete con la tua inconsapevole sensualità. Brava e bella, bella e brava, non si sa quale di più delle due cose, l'una cerca di prevalere sull'altra, ma è una lotta impari. Le possiedi in egual misura.

Anche Malika Ayane ha condiviso un ricordo di Sandra Milo, condividendo un messaggio che la diva le aveva scritto: "Non hai nulla da imparare da me. Lo dimostra la tua innovativa creatività, il tuo distinguerti dalle altre, il tuo bisogno di sperimentare cose nuove, di battere strade non tracciate da altro. Non sei uguale a nessuna. Sei semplicemente tu".

Il ricordo di Sabrina Impacciatore

A Sabrina Impacciatore, alla quale era legata da un sentimento di forte amicizia, Sandra Milo scriveva messaggi pieni di affetto e sincero trasporto, nei quali si preoccupava della sua felicità. A riportarli sul suo profilo Instagram è proprio l'attrice: "Sono dall’altra parte del mondo, e questa indicibile notizia mi arriva come uno schianto, mi blocca il respiro, non smetto di piangere da un’ora" scrive Impacciatore, pubblicando alcuni scatti che le ritraggono insieme e, poi, i dolcissimi messaggi:

La vita è una scoperta continua, anche quando sembra lasciarci indietro, anche quando sembra feroce. E poi l'affetto per chi si ama, l'amore per il prossimo, per la natura nella sua interezza, rende facile affrontare ogni cosa. Va bene, ho parlato anche troppo di me e non voglio annoiarti. Mi piace di più ascoltare e mi ha fatto sentire più sollevata sapere che tu non ti senta sola, che abbia trovato il tuo luogo del cuore, la tua seconda casa, il tuo posto nel mondo che non sia necessariamente quello. Sabrina mia, sii sempre felice come lo sei ora. Questo è l'unico, vero, grande augurio che posso farti io che ti voglio bene e so quanto grande sia il tuo bisogno di donarti agli altri e di prendere dagli altri solo il meglio per far sì che il tuo io si senta parte di un tutto. Tua sorella nel cuore e nell'anima.