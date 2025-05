video suggerito

Katy Perry sgrida un fan durante il concerto: "Smettila di scrivere a mio marito Orlando Bloom", cosa è successo Durante il concerto in Nevada, Katy Perry ha sgridato un fan presente tra il pubblico accusandolo di aver inviato dei messaggi al marito Orlando Bloom. "Fatti una vita, io sono sua moglie. Lui è mio, stai lontano da lui", le parole dell'artista. Cosa è successo realmente.

A cura di Gaia Martino

Katy Perry, durante il concerto in Nevada del suo Lifetimes Tour, ha interrotto un'esibizione per "rimproverare" un fan presente tra il pubblico. La celebre cantante si è accovacciata per parlargli faccia a faccia sgridandolo per aver inviato dei messaggi su Instagram a suo marito, Orlando Bloom. Una scenata di gelosia che ha gelato tutti i presenti: su TikTok, però, il fan in questione, che sui social si chiama "Kyle Perry", ha fatto chiarezza mostrando il messaggio inviato nei dm all'attore e spiegando che la "sgridata" non era reale.

La scenata di gelosia di Katy Perry durante il concerto

Katy Perry durante il concerto in Nevada, tra una canzone e un'altra, si è accovacciata e guardando un suo fan di vecchia data di nome Kyle, ha dichiarato: "Sorriso carino, so perché sei qui. Ascolta, se continui a mandare messaggi al mio uomo… Kyle, lo so. Lo stai facendo da mesi, da quando c'è stata la conferenza". La superstar ha così continuato: "Non sei venuto qui per vedermi cantare. Se continui a farlo ti farò rimuovere. Davvero. Fatti una vita, io sono sua moglie. Lui è mio, stai lontano da lui. Lui non ti vuole, Kyle". Poi ha girato le spalle per proseguire lo show.

La scenata di gelosia è stata condivisa su Tik Tok dal fan a cui erano indirizzate le parole: "Nella mia era da sfasciafamiglie" ha scritto nella didascalia a corredo del video.

La sgridata era preparata: cosa è successo dopo

Sembrava tutto così reale fino a quando l'artista non ha proseguito con il suo show cantando "I'm his, he's mine". La scenata di gelosia, quindi, non era reale, bensì preparata ad hoc per presentare il brano successivo con il quale si è esibita. I più curiosi però hanno chiesto a Kyle Perry, l'utente social a cui era indirizzata la scenata, se avesse realmente scritto un messaggio a Orlando Bloom. Il giovane ha così reso pubblica la chat privata con il celebre attore al quale aveva chiesto: "Ehi, ragazzo, puoi dire a Katy di cantare Ghost?".

Foto TikTok