Katia Follesa ha avuto un malore: "Sono mortificata, spettacolo rimandato. Ringrazio i soccorritori" Katia Follesa si trovava a Taranto, presso il Teatro Orfeo, dove si sarebbe dovuto tenere lo spettacolo "Ti posso spiegare" insieme al suo compagno Angelo Pisani.

Disavventura per Katia Follesa. Venerdì 23 febbraio, l'attrice era a Taranto, presso il Teatro Orfeo, dove si sarebbe dovuto tenere lo spettacolo "Ti posso spiegare" insieme al suo compagno Angelo Pisani, quando ha avuto un malore. Sono intervenuti i soccorsi. Su Instagram, Katia Follesa si è scusata per lo spettacolo rimandato e ha dato aggiornamenti rassicuranti sulle sue condizioni di salute. Dopo il malore sta un po' meglio.

Katia Follesa, spettacolo a Taranto rimandato dopo un malore

Katia Follesa, in alcune storie pubblicate su Instagram, si è detta mortificata per l'accaduto e si è scusata con il pubblico che aveva raggiunto il teatro a Taranto per assistere al suo spettacolo. L'attrice ha spiegato che lo show è solo rimandato. Gli spettatori avranno modo di goderselo nei prossimi mesi, più precisamente a maggio 2024. Katia Follesa ha anche ringraziato i soccorritori del 118 che sono intervenuti prontamente:

Sono davvero mortificata, mi scuso immensamente con il pubblico di Taranto. La data verrà recuperata a maggio. Grazie ai soccorritori del 118.

Katia Follesa dopo il malore sta un po' meglio e ringrazia per l'affetto ricevuto

Ovviamente in tantissimi si sono preoccupati per l'attrice. Così, Katia Follesa è intervenuta di nuovo su Instagram per rassicurare circa le sue condizioni di salute. L'attice, in una storia, ha fatto sapere: "Sto un pochino meglio! Grazie". Ha preferito non dilungarsi nei dettagli di quanto accaduto. L'importante, in fondo, è che lei stia bene e che possa tornare presto a riabbracciare il pubblico che sta seguendo il suo tour teatrale. Le prossime date la vedono l'11 marzo a Cremona, il 13 marzo a Modena, il 23 marzo a Bassano Del Grappa, il 24 marzo a Mantova, il 5 aprile a Sanremo, il 12 aprile a La Spezia, il 13 aprile a Grosseto e il 6 maggio a Napoli.