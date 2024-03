Ambra Angiolini ferma lo spettacolo per problemi di salute: “Lesione muscolare dopo un infortunio” Ambra Angiolini costretta a rinunciare allo spettacolo previsto oggi a Colle di Val d’Elsa: “Ho una lesione muscolare, grazie per la comprensione”. La data è stata rimandata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Disavventura per Ambra Angiolini. L'attrice si è vista costretta a rinunciare allo spettacolo che si sarebbe dovuto tenere a Colle di Val d'Elsa in provincia di Siena oggi martedì 12 marzo. Su Instagram ha spiegato di doversi fermare a causa di un problema di salute: ha una lesione muscolare frutto di un infortunio avuto venerdì 8 marzo, che le impedisce di andare in scena.

Ambra Angiolini si ferma per una lesione muscolare

Ambra Angiolini ha annunciato su Instagram che lo spettacolo "Oliva Denaro", che si sarebbe dovuto tenere al teatro di Colle Val D’Elsa, sarà rimandato per motivi di salute: "Mi scuso con gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera al Teatro del Popolo di Colle Val D'Elsa, ma purtroppo a causa di una lesione muscolare sono costretta a rimandare la data, che verrà recuperata al più presto. Grazie per la comprensione". Poi, ha ringraziato coloro che l'hanno aiutata a portare a termine la data precedente del tour: "Mi faccio un tagliando e ci vediamo venerdì ad Adria. Grazie a Roberto, Walter, Matteo, Michele e Gerry che ce l’hanno messa tutta per portarmi il ghiaccio, l’arnica, gli integratori, l’ecografia, la “calza" color carne, gli antidolorifici e la comprensione".

Lo spettacolo sarà recuperato giovedì 28 marzo

Sul sito del Comune di Colle di Val D'Elsa, una breve nota fa sapere che lo spettacolo Oliva Denaro di Ambra Angiolini andrà in scena giovedì 28 marzo:

Abbiamo appena ricevuto la comunicazione dalla Compagnia Teatrale che purtroppo è necessario spostare lo spettacolo Oliva Denaro in programma al teatro di Colle Val D’Elsa martedì 12 marzo p.v. a causa di un infortunio occorso alla Signora Ambra Angiolini durante lo spettacolo di venerdì 8 marzo a Bologna. La data individuata e prevista per il recupero dello spettacolo è il 28 marzo p.v. alle ore 21. I biglietti acquistati saranno validi per la data del 28 marzo esibendoli direttamente all’entrata in teatro la sera della replica.