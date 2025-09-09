spettacolo
Kate Moss nasconde gli escrementi dei suoi cani nella borsa Hermes da 40mila euro, lo scatto diventa virale

L’attrice è stata paparazzata a Londra mentre, durante una passeggiata con i suoi cani, riponeva i loro bisogni nella borsa extra lusso. Le foto hanno fatto in poche ore il giro del web: “Se ti chiami Kate Moss, puoi permetterti anche questo”.
A cura di Sara Leombruno
Immagine

Se la pattumiera non è disponibile, allora anche una borsa da 40mila euro può rivelarsi efficace: a pensarlo è stata sicuramente Kate Moss, che mentre era a passeggio per le strade di Londra è stata paparazzata mentre riponeva gli escrementi dei suoi cani nella sua Hermes. Lo scatto, pubblicato in esclusiva dal Daily Mail, è diventato subito virale.

Kate Moss e la borsa di lusso usata per gli escrementi

Non è certo l’accessorio più glamour che ci si aspetta da una top model: i sacchettini per raccogliere i bisogni dei cani. Ma se ti chiami Kate Moss, puoi permetterti di custodirli in una Hermès Kelly da 35mila sterline, praticamente più costosa di un’auto nuova. La supermodella 51enne è stata immortalata a Londra mentre faceva il suo dovere civico meno scintillante: portare a spasso i suoi cani, Archie e Stanley, in compagnia dell’amica e cantante Sarah Nimmo.

Per l’occasione, Kate ha scelto un look semplice ma chic: camicia bianca, jeans, e l’iconica borsa di lusso che penzolava dal braccio mentre srotolava un sacchetto per raccogliere i bisogni del cane nel cuore di Mayfair, uno dei quartieri più esclusivi della capitale. La scena ha subito fatto sorridere i fan, abituati a vederla protagonista di campagne pubblicitarie patinatissime o fotografata nei party più esclusivi. Ma in fondo, anche le icone di stile devono fare i conti con la quotidianità e Kate lo ha fatto senza rinunciare a un tocco di classe.

Anne Hathaway è stanca dei paparazzi sul set del Diavolo veste Prada 2: "Dovete rilassarvi, ok?"

Un mese fa, la usava come borsa da spiaggia

Evidentemente, l'attrice non deve considerare quella Hermes come un oggetto di cui avere una cura particolare. Anche durante le sue vacanze estive insieme a sua figlia, infatti, Moss era stata fotografata alle isole Baleari con la Kelly marrone al braccio. Anche in quel caso, la borsa era stata "maltrattata" e usata come fosse una borsa da spiaggia qualunque, suscitando commenti di sdegno da numerosi utenti sul web, molti dei quali per poter avere un oggetto del genere farebbero follie.

