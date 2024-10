video suggerito

Justine Lupe di Nobody Wants This era incinta durante le riprese: “Il cast si è preso cura di me” Justine Lupe, l’attrice che veste i panni di Morgan in Nobody Wants This, racconta che durante le riprese della serie era incinta del suo primo figlio. Dall’annuncio al cast allo svolgimento del suo lavoro: “Kristen Bell quando lo ha saputo ha iniziato a correre urlando”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non tutti gli utenti Netflix che si sono appassionati alla serie Nobody Wants This con Adam Brody e Kristen Bell sanno che Justine Lupe (Morgan, la sorella di Joanne, nella serie) era incinta durante le riprese. L'attrice sul suo profilo Instagram ha raccontato – documentando i fatti con le foto – i dettagli della sua esperienza e la reazione di Kristen Bell alla notizia della gravidanza.

Le parole di Justine Lupe

In molti, negli ultimi giorni, credevano che Justine Lupe avesse nascosto alla produzione della serie tv la sua gravidanza all'inizio delle riprese. Per questo motivo l'attrice con un post su IG ha rotto il silenzio spiegando nel dettaglio come è riuscita a lavorare nonostante fosse incinta. "Il cast e la troupe sapevano che ero incinta, gliel'ho detto non appena mi sono sentita sicura nel condividerlo" – ha spiegato l'attrice – "Il rischio di aborto spontaneo è più elevato nei primi mesi di gravidanza, quindi è davvero rischioso condividere la notizia troppo presto. Ci tengo a precisarlo solo perché ogni singola persona su questo set si è assicurata che fossi al sicuro e che mi prendessi cura di me". Ha raccontato che Kristen Bell non appena ha saputo la notizia, "ha corso per tutto il salotto urlando" per la felicità. Anche l'ideatrice della serie, Erin Foster, era incinta durante le riprese: "Mi ha abbracciato forte quando gliel'ho detto e ha alleviato ogni mia preoccupazione sul lavoro da fare".

Dato che il suo corpo cambiava ogni settimana, "venivano sempre a rimettermi a nuovo, ogni volta c'era una pancia e un corpo diverso" ha raccontato, spiegando che l'addetta agli abiti di scena era attenta a scegliere vestiti giusti per la sua forma fisica. "Ogni singolo dirigente di Netflix presente sul set è venuto a congratularsi con me. Abbiamo avuto un set con quattro donne incinte! Dico tutto questo perché si dice che diventare madre in questo settore sia una specie di condanna a morte", ha continuato, ma "le cose stanno cambiando". Poi ha concluso: "Questo set mi ha fatto sentire così al sicuro dal punto di vista artistico e relazionale e credo che sia importante che le donne sentano questo racconto".

Leggi anche Tre motivi per cui tutti parlano di Nobody Wants This, la serie Netflix del momento

Il figlio di Justine Lupe è nato due mesi fa

Con un post su Instagram pubblicato tre giorni fa Justine Lupe ha festeggiato i primi due mesi di vita del bebé che l'ha resa mamma per la prima volta.