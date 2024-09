video suggerito

Jude Law: “L’animale più spaventoso è l’homo sapiens fascista” Jude Law è stato ospite del The Late Show di Stephen Colebert, che gli ha chiesto quale fosse l’animale più spaventoso. L’attore ha dato una risposta che è diventata virale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jude Law è stato ospite del programma della CBS, The Late Show, condotto da Stephen Colbert, nel quale ha parlato del suo ultimo film, The Order, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attore ha poi risposto ad una serie di domande rivoltegli dal conduttore, ma soprattutto una di queste è diventata virale.

La risposta di Jude Law diventata virale

La domanda in questione è piuttosto semplice, ma la risposta di Jude Law è decisamente più ficcante di quanto il pubblico potesse immaginarsi. Colbert, infatti, chiede al suo ospite: "Qual è l'animale più spaventoso?" e l'attore inglese: "Fascist Homo Sapiens", scatenando i consensi del pubblico presente in studio, con urla e applausi. "È giusto?" chiede ancora Law al conduttore che, quindi, aggiunge: "Sfortunatamente non sono una specie in via di estinzione. Stanno ritornando". Lo spezzone dell'intervista è diventato virale, con centinaia di commenti a supporto, a dimostrazione del fatto che una risposta del genere ha smosso non poche coscienze.

Jude Law protagonista di The Order

L'attore, poi, è tornato a parlare del film di cui è protagonista, The Order, in cui interpreta un agente dell'FBI che in passato ha dovuto scontrarsi con KKK e Cosa Nostra, mentre la sua prossima missione è quella di affrontare un gruppo di suprematisti bianchi che rischiano di far cadere il governo americano. In un'intervista riportata su Movieplayer, Jude Law ha parlato proprio della deriva dei totalitarismi e di quanto sia importante parlarne:

Sentivamo di dover raccontare questa storia proprio oggi che i movimenti di estrema destra hanno ripreso vigore, è sempre interessante trovare un’opera del passato che dica qualcosa sul presente. E questo film è importante perché ci mostra come la comunità e il senso di famiglia possono far sentire le persone al sicuro indipendentemente dall’ideologia che veicolano. E questo è pericoloso.