Jonathan Bailey eletto uomo più sexy del mondo 2025: “È un onore che capita una sola volta nella vita”

Nel 2025 è Jonathan Bailey l’uomo più sexy del mondo. A stabilirlo la prestigiosa rivista People, che ogni anno assegna il titolo di “Sexiest Man Alive”. L’attore ha 37 anni e nel corso della sua carriera ha recitato in successi come Bridgerton, Wicked: For Good e Jurassic World- La Rinascita.

Nel 2025 Jonathan Bailey è l'uomo più sexy del mondo secondo People. La notizia è stata annunciata nella puntata del 2 novembre del The Tonight Show, dove il conduttore Jimmy Fallon ha mostrato la copertina della prestigiosa rivista. L'attore, 37 anni, sta per debuttare al cinema con Wicked: For Good e ha recitato in Jurrassic World- La Rinascita, oltre ad aver collezionato nella sua carriera diversi successi come le serie Bridgerton, Doctor Who e Heartstopper.

"È un onore che capita una sola volta nella vita", ha commentato Bailey dopo aver saputo del titolo di ‘Uomo più Sexy del mondo' per il 2025. "E voglio dire, Jimmy, grazie mille per aver rifiutato così che potessi essere qui", ha aggiunto scherzando con il conduttore Jimmy Fallon, che ha mostrato al pubblico la copertina della rivista People.

L'attore ha poi spiegato come sta vivendo questo titolo, raccontando di una divertente conversazione avuta con gli amici prima di iniziare la promozione del film Wicked: For Good: "Siamo usciti, abbiamo bevuto qualcosa, e io ero tipo: “Ragazzi, ragazzi…”.Ho detto: “Sono l’uomo più sexy del mondo.” E loro: “Sì, sì, continua pure con le tue affermazioni positive" ". E alla domanda se pensa che le persone cambieranno atteggiamento nei suoi confronti dopo aver ottenuto questo importante riconoscimento, ha commentato: "Lo spero davvero".

Nato in Inghilterra nel 1988, Bailey ha iniziato la sua carriera come attore quando era appena un bambino, avvicinandosi a questo mondo dopo aver visto uno spettacolo teatrale di Oliver!. Negli anni ha preso parte a serie tv e film di successo: dal 2020 interpreta Anthony Bridgerton nella serie Netflix Bridgerton, mentre nel 2023 è Tim Laughin Laughlin in Compagni di viaggio accanto a Matt Bomer. Nel 2024 prende parte a un episodio di Heartstopper e interpreta Fiyero nel film Wicked, il cui secondo capitolo (Wicked: For Good) uscirà questo novembre. In Jurassic World- La Rinascita recita accanto a Scarlett Johansson nei panni del dottor Henry Loomis.