Daniel Radcliffe scrive al nuovo Harry Potter: “Non voglio essere uno spettro nella tua vita”

Daniel Radcliffe ha fatto un gesto che non è da tutti. Ha voluto gestire con delicatezza, lontano dai riflettori, il passaggio di consegne con Dominic McLaughlin, il ragazzino che prenderà il suo posto nella serie HBO dedicata ad Harry Potter e in arrivo nel 2027. La lettera è arrivata direttamente nelle mani del giovane protagonista, senza intermediari o comunicati ufficiali. E la risposta, ha raccontato solo oggi Radcliffe a Good Morning America, è stata altrettanto personale: "Gli ho scritto una lettera e lui mi ha risposto con un messaggio molto dolce".

Il peso di un'eredità che Daniel Radcliffe conosce bene

"Non voglio essere uno spettro nella vita di questi ragazzi", spiega Radcliffe. L'attore sa bene cosa significa crescere sotto il peso di un personaggio così iconico, tra set cinematografici e aspettative globali. Per questo ha scelto le parole con cura: "Volevo solo scrivergli per dirgli: spero che tu ti diverta tantissimo, e ancora più di quanto mi sia divertito io. Io mi sono divertito molto, ma spero che tu ti diverta ancora di più". Un augurio che suona quasi come una benedizione, il tentativo di alleggerire il carico che sta per posarsi sulle spalle di un bambino. Perché Radcliffe, guardando le foto del nuovo cast, avverte qualcosa di profondo: "Voglio solo abbracciarli. Sembrano così giovani. Li guardo e penso: è assurdo che io facessi quella cosa a quell'età".

Il nuovo cast di Harry Potter

Dominic McLaughlin guiderà un cast interamente rinnovato: Arabella Stanton sarà Hermione, Alastair Stout prenderà il posto di Ron Weasley. E poi ci sono Lox Pratt come Draco Malfoy, Alessia Leoni nei panni di Parvati Patil, Leo Earley come Seamus Finnigan, Rory Wilmot che darà vita a Neville Longbottom e Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley. Per loro, la Warner Bros. Studios Leavesden ha costruito una vera scuola temporanea. Non un dettaglio scenografico, ma una necessità concreta: questi ragazzi passeranno quasi un decennio sul set, con ogni stagione dedicata a uno dei libri di J.K. Rowling. Dovranno crescere, studiare e recitare contemporaneamente, esattamente come fecero Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint vent'anni fa. La serie HBO debutterà nel 2027, portando una nuova generazione a Hogwarts.